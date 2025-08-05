«Исследователь искусства»: режиссер Герман про умершего Бориса Юхананова

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 53 0

Режиссер Герман об умершем Борисе Юхананове: он был исследователем искусства

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович,Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Ранее художественный руководитель московского «Электротеатра Станиславский» ушел из жизни в возрасте 67 лет.

Художественный руководитель московского «Электротеатра Станиславский» помог найти путь к миру искусства многим людям разных профессий. К сожалению, культурный деятель умер сегодня утром. Но памятными воспоминаниями о нем решил поделиться в беседе с 5-tv.ru режиссер Алексей Герман.

«Борис Юрьевич Юхананов был невероятным экспериментатором и исследователем искусства, воспитателем, преподавателем. Он познакомил с художественным и дал путевку в жизнь огромному количеству людей абсолютно разных профессий, так или иначе связанных с театром и медиа», —рассказал он.

Герман также отметил, что, как человек, Юханов был магнетическим — он притягивал к себе людей. Режиссер выразил сожаление, что таких, как Борис Юрьевич, в стране почти не осталось.

«Он был — явление само по себе. Он был больше, чем режиссер, больше, чем преподаватель. Он был фокусом, вокруг которого всегда собирались талантливые люди и „варилось“ искусство. Это большая потеря», — поделился Герман.

Режиссера и худрука жизнь свела в 1997 году, когда Юхананов праздновал Новый год со студентами. Для Германа культурный деятель стал маяком в творческом пути.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Борис Юхананов умер на 68-м году жизни.

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