«Это серьезная потеря»: Илья Авербух отреагировал на трагическую смерть Гришина

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 43 0

Илья Авербух: смерть Гришина — огромная потеря для фигурного катания

Фото, видео: Instagram*/ a.grishin.official; СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Комментатор погиб в результате несчастного случая.

Смерть комментатора Александра Гришина — это огромная потеря для фигурного катания. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился фигурист Илья Авербух.

«Это страшная трагедия, когда человек уходит из жизни в самом расцвете сил», — отметил спортсмен.

Авербух рассказал, что они с Гришиным работали вместе во многих проектах.

«Вместе с Сашей мы комментировали огромное количество различных соревнований, чемпионатов Европы и Мира <…>. Это человек очень профессиональный и образованный», — поделился Авербух.

Фигурист добавил, что Гришин, несомненно, был стержнем каждого репортажа. Именно он, по словам Авербуха, отдавал вектор, в котором потом рассуждали вновь прибывшие спортсмены.

«Я всегда буду с теплом вспоминать об Александре. Думаю, что для мира фигурного катания это огромная потеря», — заключил спортсмен.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве умер комментатор Александр Гришин. Он погиб в результате несчастного случая на железной дороге. Ему было 48 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.67
-0.66 92.33
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:04
«Рычаги влияния»: как цены на газ и нефть зависят от энергополитики Трампа
15:45
Патрушев: Россия высоко оценивает содействие ООН странам без выхода к морю
15:36
Перевернулся: появились кадры момента ДТП с автобусом в Тульской области
15:32
Матвиенко призвала международные организации обратить внимание на дело Гуцул
15:23
Исполнительница хита «Fascination» Джейн Морган умерла в 101 год
15:21
«Это серьезная потеря»: Илья Авербух отреагировал на трагическую смерть Гришина

Сейчас читают

На 48-м году жизни скоропостижно скончался комментатор Александр Гришин
Чего боюсь потерять? Психолог рассказал, как справиться с ревностью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс