«Это серьезная потеря»: Илья Авербух отреагировал на трагическую смерть Гришина

Комментатор погиб в результате несчастного случая.

Смерть комментатора Александра Гришина — это огромная потеря для фигурного катания. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился фигурист Илья Авербух.

«Это страшная трагедия, когда человек уходит из жизни в самом расцвете сил», — отметил спортсмен.

Авербух рассказал, что они с Гришиным работали вместе во многих проектах.

«Вместе с Сашей мы комментировали огромное количество различных соревнований, чемпионатов Европы и Мира <…>. Это человек очень профессиональный и образованный», — поделился Авербух.

Фигурист добавил, что Гришин, несомненно, был стержнем каждого репортажа. Именно он, по словам Авербуха, отдавал вектор, в котором потом рассуждали вновь прибывшие спортсмены.

«Я всегда буду с теплом вспоминать об Александре. Думаю, что для мира фигурного катания это огромная потеря», — заключил спортсмен.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве умер комментатор Александр Гришин. Он погиб в результате несчастного случая на железной дороге. Ему было 48 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.