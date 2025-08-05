Что с ними делать? Хранение, заморозка и лучшие рецепты из кабачков

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

На зиму из этого овоща можно приготовить лечо.

Что с ними делать? Хранение, заморозка и лучшие рецепты из кабачков

Фото: 5-tv.ru

В конце лета многие дачники задаются одним и тем же вопросом: «Что делать с кабачками?». Уже и пожарили, и заморозили, и соседей ими угостили, но урожая меньше не стало. URA.RU собрал несколько крутых идей, куда деть кабачки, чтобы они не испортились, не надоели, а еще и порадовали.

Этот овощ не любит холод, поэтому стоит забыть про холодильник. Кабачкам нужна легкая прохлада — от +5 до +10 градусов. Такая температура есть, например, на лоджии или в сухом подвале.

Также стоит запомнить, что мыть кабачки перед хранением не следует. Из-за этого они могут быстро испортиться. Хвостик отрезать от плода тоже не нужно. Укладывать кабачки необходимо в один слой. Если все правильно, то овощи спокойно пролежат в темном месте около двух месяцев.

Еще хозяйки могут попробовать заморозить кабачки. Для этого нужно натереть овощи на терке или нарезать их крупными кубиками, обдать кипятком, остудить и распределить порционно по пакетам. Дольше всего хранятся следующие сорта: «Аэронавт», «Фестиваль», «Грушевидный» и другие.

Быстрые рецепты с кабачками

Если в августе урожая много, то хозяйки смело могут приготовить кабачковую икру без стерилизации. Для этого нужно нарезать овощи кубиками, обжарить лук с морковкой. Добавить кабачки и томаты. Варить все это около 50 минут. Затем получившуюся массу нужно взбить блендером, разложить по банкам и закрутить.

Любители выпечки могут попробовать приготовить оладьи из кабачков без яиц. Для этого нужно натереть кабачки, отжать лишнюю жидкость. В эту массу добавить муку, крахмал, специи и зелень. Все тщательно перемешать. Тесто должно держать форму. Если все хорошо, можно обжаривать оладьи на сковороде с двух сторон.

Еще один из самых легких и быстрых рецептов — кабачки в кляре. Чтобы их приготовить необходимо нарезать кабачки кольцами и посолить их. Для кляра нужно взбить яйца с мукой. Должна получиться консистенция густой сметаны. Затем, обмакивая кабачки в кляр, обжарить их на сковороде до румяной корочки.

На зиму из кабачков можно приготовить, например, лечо. Для этого нужно заранее подготовить: помидоры, болгарский перец, кабачки, лук, растительное масло, сахар, соль и уксус. Все овощи нарезать кубиками. Затем следует потушить помидоры до мягкости, добавив к ним остальные ингредиенты. Варить около получаса. Когда овощи станут мягкими, разложить горячее лечо по стерилизованным банкам.

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