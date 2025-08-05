Суд приговорил главу Гагаузии к семи годам заключения.

Прозападные молдавские власти перед выборами окончательно зачистили политическое поле в стране. Теперь официально. Евгению Гуцул, главу Гагаузии и самого ярого критика действующего президента Майи Санду, сегодня приговорили к семи годам колонии. Обвинили в связях с Москвой и задержали прямо в здании суда.

Сейчас Гуцул, мать двоих детей, находится в 13-й тюрьме, известной своими нечеловеческими условиями содержания. Пойдет ли Молдавия по стопам Украины — разбирался корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Процесс над одним из главных соперников Майи Санду длился два года — под присмотром всего прорумынского истеблишмента страны. На заседание Евгения Гуцул пришла вместе с мужем и сыном, за ее спиной — тысячи сторонников.

Точку в этом деле власти Молдавии ставят аккурат за два месяца до парламентских выборов. Это парламентская республика: избранные депутаты будут формировать правительство. Поэтому на протесты, которые прокатились по всей стране, Санду внимания не обратила. Гуцул для нее — главное политическое препятствие, и она его убрала.

Прокурор требовал девять, суд дал семь лет заключения. Башкана Гагаузии, небольшой автономии внутри Молдавии, Гуцул обвинили в незаконном финансировании политических партий — якобы деньги на избирательную кампанию оппозиции шли прямиком из Москвы. Кивая на Россию, официальный Кишинев запустил репрессивную машину против оппозиции.

«Как можно комментировать это абсолютно незаконное решение и весь этот процесс? Это позор для Молдавии! И для молдавской юстиции!» — считает адвокат Евгении Гуцул Наталья Байрам.

Схема знакомая, ее уже не раз использовал, например, киевский режим: одной рукой указать на Кремль, другой — упрятать всю оппозицию за решетку, незадолго до выборов зачистить политическое поле.

«Российская Федерация хочет контролировать Республику Молдова и планирует вмешательство в парламентские выборы, которые пройдут в сентябре», — заявила президент Молдавии Майя Санду.

Гуцул в тюрьме, еще один потенциальный конкурент Санду, Марина Таубер, ждет приговора в следственном изоляторе. Влиятельную партию «Победа» власти Кишинева просто отстранили от участия в парламентской гонке.

«Гражданин Республики Молдова, имеющий право выбора, право самостоятельно решать свою судьбу, на деле сталкивается с тем, что теперь из всего списка у него есть фактически один вариант, предложенный правительством», — сказала представитель блока «Победа» Кристина Вулпе.

А что молдавские власти? Партию Санду «Пас» обвиняли в многочисленных нарушениях в ходе последних выборов: карусели и вбросы бюллетеней — и ничего, все сошло с рук. Еще один любопытный момент: в России Молдавия тогда открыла только два избирательных участка, а в Европе — сотни. И именно этот западный электорат обеспечил победу прорумынским политикам Кишинева. Те, кто живет в Молдавии, в основном голосуют против Санду.

«Мы видим, как оппозиция всячески зажимается в Молдавии. Фактически люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают. Правила и нормы демократии всячески попираются сейчас в этой стране», — дал комментарий пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЦИК Молдавии даже не скрывает, на чьей он стороне. Гуцул судят за то, что ее партию якобы финансировала Россия. И в то же самое время глава избиркома Анжела Караман во всеуслышание говорит: правящую партию «Пас» спонсирует Запад. И ничего, никаких санкций.

«Есть большая разница между Европейским Союзом и другими государствами. Молдова уже в шаге от того, чтобы стать членом ЕС, поэтому вмешательство такой страны, как Франция, в наши выборы не считается внешним вмешательством. Даже когда речь идет о прямом финансировании политических сил, мы не считаем это формой электоральной коррупции», — заявила глава ЦИК Молдавии Анжела Караман.

В России уже давно знают: за кишиневскими репрессиями стоит Брюссель.

«Это проявление звериной средневековой сущности конкретных людей, с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад. Они спокойно приняли решение не только осложнить политическую судьбу человека, который мешает им завершить захват власти в Молдавии, но и на долгие годы посадить в тюрьму женщину, на руках у которой двое несовершеннолетних детей», — написала в своем Telegram-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Власти Молдавии не просто так зачищают политическое поле от конкурентов. Итог президентства Санду: минус один процент ВВП, минус десять процентов экспорта, а население страны только за год сократилось на 40 тысяч человек.

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