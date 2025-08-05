Зеленский сообщил о продуктивном телефонном разговоре с Трампом

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Зеленский сообщил о продуктивном телефонном разговоре с Трампом

Фото: Reuters/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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По словам лидера киевского режима, в беседе были затронуты антироссийские санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого стороны скоординировали позиции по текущей ситуации на Украине. Об этом глава Незалежной рассказал в своем Telegram-канале.

По словам лидера киевского режима, одним из ключевых вопросов беседы стали санкции против России и поддержка Украины в оборонной сфере.

«Также говорили о нашем двустороннем оборонном взаимодействии с Америкой. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его подробно обсудить и заключить. Это может быть одно из самых сильных соглашений», — говорится в публикации.

Зеленский отметил, что обсуждал с Трампом инициативу по закупкам американского оружия странами Европы, в которой уже участвуют Нидерланды, Норвегия, Швеция и Дания.

Кроме того, президент Украины поблагодарил Трампа за усилия, направленные на достижение «честного и длительного мира» на украинской территории. Зеленский выразил мнение, что обещанные Вашингтоном санкции в отношении России могут значительно повлиять на ход конфликта.

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