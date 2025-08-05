Олимпийский комитет России может восстановить статус уже в ближайшие месяцы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 11 0

Дегтярев: Олимпийский комитет РФ может восстановить статус в ближайшие месяцы

Олимпийский комитет России может восстановить статус уже в ближайшие месяцы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр спорта отметил, что РФ предоставила измененный устав и официальную позицию, в которой устранены причины прежнего отстранения.

Статус Олимпийского комитета России (ОКР) может быть восстановлен на международном уровне в ближайшие месяцы. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью изданию «КоммерсантЪ».

По его словам, после вступления в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, российское досье по восстановлению статуса ОКР было передано в юридическую комиссию МОК для выработки рекомендаций исполкому, заседание которого запланировано на сентябрь.

Министр спорта отметил, что Россия предоставила измененный устав Олимпийского комитета и официальную позицию, в которой устранены причины прежнего отстранения. По словам Дегтярева, юридическая позиция РФ признана безупречной рядом европейских юристов.

Возвращение статуса позволит российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. После решения МОК начнется детальная юридическая работа по смягчению критериев допуска и формированию «дорожной карты» для полноценного возвращения России в мировое спортивное сообщество.

Дегтярев также рассчитывает на участие российских спортсменов в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе (2028) и Брисбене (2032) и подчеркнул, что это важный этап восстановительного процесса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.67
-0.66 92.33
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:07
Олимпийский комитет России может восстановить статус уже в ближайшие месяцы
18:59
Трамп пригрозил ЕС увеличением импортных пошлин до 35%
18:42
Зеленский сообщил о продуктивном телефонном разговоре с Трампом
18:36
В ООН выступили за запрет на поставки оружия Израилю
18:22
Владимир Путин провел встречу с главой «ВЭБ. РФ» Игорем Шуваловым
18:11
Посол Польши вызван в МИД Израиля для демарша из-за заявлений о голоде в Газе

Сейчас читают

Чего боюсь потерять? Психолог рассказал, как справиться с ревностью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Мать российского иллюзиониста Амаяка Акопяна умерла в Москве

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс