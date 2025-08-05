Олимпийский комитет России может восстановить статус уже в ближайшие месяцы

Министр спорта отметил, что РФ предоставила измененный устав и официальную позицию, в которой устранены причины прежнего отстранения.

Статус Олимпийского комитета России (ОКР) может быть восстановлен на международном уровне в ближайшие месяцы. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью изданию «КоммерсантЪ».

По его словам, после вступления в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, российское досье по восстановлению статуса ОКР было передано в юридическую комиссию МОК для выработки рекомендаций исполкому, заседание которого запланировано на сентябрь.

Министр спорта отметил, что Россия предоставила измененный устав Олимпийского комитета и официальную позицию, в которой устранены причины прежнего отстранения. По словам Дегтярева, юридическая позиция РФ признана безупречной рядом европейских юристов.

Возвращение статуса позволит российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. После решения МОК начнется детальная юридическая работа по смягчению критериев допуска и формированию «дорожной карты» для полноценного возвращения России в мировое спортивное сообщество.

Дегтярев также рассчитывает на участие российских спортсменов в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе (2028) и Брисбене (2032) и подчеркнул, что это важный этап восстановительного процесса.

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