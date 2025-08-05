Создатель «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола доставлен в больницу в Риме

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Ansa: культовый режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в Италии

Создатель «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола доставлен в больницу в Риме

Фото: www.globallookpress.com/antoniofraioli

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О причинах госпитализации пока не уточняется.

Режиссер и 86-летний классик мирового кино Фрэнсис Форд Коппола был доставлен в больницу в Риме. Как сообщает агентство ANSA, утром 5 августа режиссер поступил в отделение клиники «Полиоклинико ди Тор Вергата». О причинах госпитализации пока не сообщается.

Коппола — один из ключевых символов «Нового Голливуда», автор культовых лент «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня», обладатель нескольких «Оскаров» и признанный мастер мирового кино.

Менее месяца назад режиссер лично представлял в Италии свой новый проект — фильм «Мегалополис», показанный на фестивале Magna Grecia в Калабрии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Иван Краско, которому недавно исполнилось 94 года, продолжает оставаться в больнице в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него онкологическое заболевание, и с учетом возраста прогнозы остаются крайне осторожными. Известно, что актер был доставлен в реанимацию 1 августа, где его состояние оценивается как тяжелое.

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