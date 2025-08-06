Утверждено расписание школьных каникул на новый учебный год

Первый в новом учебном году отдых ждет школьников в октябре! «Известия» изучили актуальное расписание каникул у детей, чтобы их родители могли распланировать время.

Издание уточняет, что школы вправе сами выбирать, по какой системе считать учебный год — по четвертям или триместрам. Однако большинство учебных заведений работает по классической четвертной системе. В этом случае осенние каникулы начнутся 25 октября и продлятся неделю.

Зимний отдых обычно включает в себя новогодние праздники. В этот раз школьники будут отдыхать до 12 января. Ну а для первоклассников предусмотрена дополнительная неделя отдыха — в феврале.

Весенние каникулы традиционно приходятся на последнюю неделю марта. Официально учебный год завершится 31 мая.