Россельхознадзор предложил проверять каждую партию продуктов для соцучреждений
Сейчас продукты проверяют выборочно.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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В России предлагают усилить контроль за поставками продуктов в больницы, школы и детские сады. С такой инициативой выступил Россельхознадзор из-за участившихся случаев отравлений.
Как пишут «Известия», проверять планируют каждую партию. Сейчас контроль носит выборочный характер и не позволяет в полной мере предотвратить нарушения. Такие как: изменение сроков годности, а также поставки продуктов, не прошедших сертификацию.
Несколько дней назад в больницу попали юные хоккеисты из Новосибирской области. Еще раньше — дети из лагеря на Сахалине. У всех — признаки пищевого отравления.
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