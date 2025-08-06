Спорт в зной: как быть активным в жару без вреда для здоровья

Чем мощнее нагрузка летом, тем сильнее страдает организм, в частности — сердечно-сосудистая система.

Тренировки в жару могут принести больше вреда, чем пользы. Слишком высоки риски для сердечно-сосудистой системы. Поэтому важно выбрать правильный вид активности, особенно тем, у кого есть проблемы со здоровьем. Какой спорт предпочтительнее летом, изданию Газета.ру рассказала врач-терапевт Дзерасса Ходова. Вместо силовых нагрузок она предложила йогу или пилатес.

«Пилатес — эта система направлена на укрепление мышц, развитие вестибулярного аппарата, стимуляцию органов дыхания. Упражнения положено выполнять медленно и контролировать каждый этап, делая акцент на правильное положение тела и глубокое размеренное дыхание», — посоветовала доктор.

Как отметила Ходова, во время занятий спортом при высокой температуре организм быстрее обезвоживается, и если дефицит жидкости вовремя не восполнять, выносливость снижается, а человек становится более подвержен тепловому удару. Восстановление организма после нагрузок тоже проходит медленнее обычного. Из-за этого под ударом оказывается, в том числе, сердце.

Чтобы исключить развитие острых состояний, врач порекомендовала тренироваться рано утром, с 6:00 до 9:00, или после захода Солнца — с 19:00 до 21:00. За два часа до первого подхода стоит начинать пить воду из расчета пять десять миллилитров на килограмм своего веса. Это поможет сохранить водный баланс во время активности.

Обязательно надевайте головной убор, чтобы избежать солнечного удара, одевайтесь во влагоотводящую синтетическую форму. Такая ткань лучше хлопка, так как в жару он становится тяжелым и неудобным. Не забывайте про солнцезащитные очки, которые снимут напряжение с глаз.

Летом на свежем воздухе, по словам Ходовой, можно также бегать или заниматься ходьбой — эффективные кардио-тренировки, повышающие выносливость. Одеваться лучше по погоде, несмотря на время года. По утрам летом прохладно, и стоит надеть ветровку. Важно также позаботиться об удобной обуви с хорошей амортизацией и антискользящим протектором.

Ну а если не любите пилатес, не хотите бегать и ходить, можно лежать. Ну, почти. Йога или прогулка на велосипеде, по мнению терапевта, отличная альтернатива, допустимая и в жару. Первое — развитие гибкости, борьба со стрессом. Второе — укрепление мышц, улучшение координации и работы сердца. Полезно также прыгать на скакалке (скиппинг) и плавать. В жару лучше делать это в открытом бассейне или водоеме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 20 площадках проекта «Лето в Москве» проходят бесплатные тренировки по бегу.

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