Освежайся с умом: какие напитки и в каком объеме полезно пить летом

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Терапевт Ходова: Летом лучше пить воду, травяной чай или овощные соки

Врач рассказала какие напитки полезно пить летом

Фото: 5-tv.ru

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Не всякая жидкость утоляет жажду правильно.

Летом особенно важно поддерживать водный баланс, однако необязательно пить именно воду. Врач-терапевт Дзерасса Ходова рассказала журналистам издания Газета.ру, какие напитки будут наиболее полезны. Наиболее физиологичными она назвала питьевую и минеральную воду (рекомендуемые специалистами при определенных патологиях), теплые травяные чаи без сахара и овощные соки, разбавленные в соотношении 1:1.

А вот любителям кофе и крепкого чая стоит сократить привычные дозы. Все кофеинсодержащие напитки обладают диуретическим эффектом, а потому не учитываются в общий объем потребляемой жидкости. После каждой чашки кофе следует выпивать лишние 200 миллилитров чистой воды.

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) рекомендует взрослым мужчинам пить от двух с половиной до трех литров жидкости в сутки, женщинам — от двух до двух с половиной, детям от четырех до восьми лет — 1,6 литра, а от девяти до 13 лет — 2,1 литра мальчикам и 1,9 литра девочкам. В жару стоит добавить еще поллитра-литр к своей норме в зависимости от уровня физической активности.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как заниматься спортом в жару без риска для здоровья.

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