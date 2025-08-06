Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Срочная новость 29 0

В последний раз он приезжал на переговоры в столицу России 25 апреля, а до этого — 11 апреля в Санкт-Петербург.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву

Фото: Evelyn Hockstein/AP/ТАСС

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Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретил в аэропорту Внуково спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

«В аэропорту Внуково Стивена Уиткоффа встречал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев», — заявил источник.

Уиткофф последний раз приезжал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза президент РФ Владимир Путин проводил с ним встречи. С начала года это уже пятый визит Уиткоффа в Россию.

Ранее Трамп озвучил 50-дневный ультиматум, в течение которого Россия должна была согласиться на прекращение огня. Однако затем он сократил этот срок до десяти дней, пообещав применить новые меры, включая 100% пошлины на российские товары и санкции против стран, покупающих нефть у РФ, если соглашение не будет достигнуто.

В то же время глава Белого дома допускает, что его подход к урегулированию конфликта на Украине через давление на Россию может оказаться неэффективным.

Впоследствии исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли подтвердил, что, по мнению Трампа, Россия и Украина должны прийти к мирному соглашению не позднее 8 августа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

 

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