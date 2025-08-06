Работе — время: установлена норма трудовых часов в неделю для педагогов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Минпросвещения установило нормы рабочих часов в неделю для педагогов

Установлена норма рабочих часов для педагогов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Данный показатель утверждается перед каждым новым учебным годом.

Министерство просвещения установило норму рабочих часов на полной ставке для педагогов на 2025/2026 учебный год, сообщают РИА Новости.

Перед каждым учебным годом ведомство определяет, сколько часов сотрудники образовательных учреждений должны отрабатывать в неделю на полной ставке. Причем у специалистов разной направленности эти значения отличаются.

«Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией», — уточнили в министерстве.

Для учебной (преподавательской) работы норма за неделю составит 18 часов. Воспитателям, трудящимся в дошкольном образовании, педагогам-психологам, социальным педагогам и другим работникам сферы нужно будет отработать 36 часов. Инструкторам по физической культуре и старшим воспитателям в наступающем учебном году нормой на полной ставке станут 30 часов в неделю.

Тем воспитателям, которые специализируются на детях с ограниченными возможностями, предстоит отработать 25 часов за семь дней, а 24 часа — музыкальным руководителям и концертмейстерам. Учителям-дефектологам и логопедам на рабочем месте необходимо будет проводить по 20 часов в неделю.

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