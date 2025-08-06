Украинские сборщики донатов для ВСУ в Эстонии присвоили 250 тысяч евро

В Эстонии раскрыли схему по присвоению пожертвований, собранных для Украины.

Как пишет местная пресса, прокуратура страны обвиняет в хищении бывшего директора организации, которая собирала донаты для ВСУ. Еще в 2022 году она заключила контракт с украинской компанией. Посредством фиктивных сделок с завышенными ценами они выводили деньги, потраченные на гуманитарную помощь, а позже средства оседали на счетах посредников.

В итоге эстонское следствие оценило ущерб более чем в 400 тысяч евро. Из них 250 тысяч были присвоены как раз украинцами. Причем основная часть ушла в карман бывшего заммэра Львова, который сбежал из страны еще в 2024-м, сразу после того, как его стали обвинять в хищении. А вот его эстонскую сообщницу уже ждут судебные разбирательства.

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