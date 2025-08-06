В последний путь из храма искусств: стала известна дата похорон Бориса Юхананова

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 23 0

Похороны Бориса Юхананова пройдут 7 августа

В последний путь из храма искусств: стала известна дата похорон Бориса Юхананова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Под его руководством театр преобразился в мультидисциплинарное пространство.

Церемония прощания с художественным руководителем «Электротеатра Станиславский» Борисом Юханановым состоится 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба театра в своем Telegram-канале.

«Прощание с Борисом Юрьевичем пройдет 7 августа в 10:00 мск в „Электротеатре Станиславский“. Погребение состоится на Троекуровском кладбище, 29 квартал», — говорится в сообщении.

Худруку было 67 лет. Причиной смерти театрального деятеля стала сердечная недостаточность.

«Электротеатр Станиславский» Юхананов возглавлял с 2013 года, тогда учреждение называлось: Московский драматический театр имени К. С. Станиславского. Под его руководством эта творческая площадка стала более известна. Постановки театра даже участвовали в международных фестивалях.

После реконструкции храм искусств стал уникальным мультидисциплинарным пространством. Там проводили оперные проекты, выставки, концерты и научные конференции. Также были оригинальные театральные мероприятия, в том числе и многодневные спектакли-инсталляции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал о Борисе Юхананове.

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