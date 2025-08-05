Влиял собой на атмосферу в театре: Заславский рассказал о Борисе Юхананове

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Заславский: Юхананов влиял на атмосферу в театре одним своим присутствием

Фото, видео: Никитченко Елена/ТАСС; 5-tv.ru

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Художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» скончался на 68-году жизни.

Художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов был фигурой, способной влиять на атмосферу в театральной среде просто фактом своего присутствия. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделился ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

С середины 1980-х годов, еще будучи студентом, он пользовался бесспорным авторитетом среди коллег и критиков, притягивал к себе тех, кто чувствовал, что театр может быть другим — неформальным, свободным, поисковым.

«Первые же его спектакли сплотили вокруг него группу единомышленников, ставших его учениками, и зрителей, критиков, которые видели в его экспериментах серьезность разговора с публикой, поиск нового театрального языка, нового способа воспитания актера и существования артиста на сцене», — сказал Заславский.

При этом Юхананов никогда не замыкался в «пещере художника». Напротив, возглавив государственный театр, он сделал его максимально открытым.

«Юхананов сумел на внебюджетные деньги превратить Театр Станиславского в «Электротеатр», — добавил ректор ГИТИСа.

Даже его самые длительные спектакли, разбитые на вечерние части, длиной по три с половиной часа, собирали публику.

Борис Юхананов умер на 68-м году жизни. Причины его смерти пока не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что режиссер Герман высказался про умершего Бориса Юхананова.

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