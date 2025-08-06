Гжель не проходит: в ЕС отказали России в праве зарегистрировать бренд керамики

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В ЕС отказались дать России право на регистрацию бренда гжели

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Белясов; 5-tv.ru

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Никаких объяснений представители Евросоюза не дали.

Европа не признала российским исконно русский промысел — гжель.

Без каких-либо объяснений в ЕС отказались дать нашей стране право на регистрацию и охрану бренда этой уникальной керамики. Причем, это была первая наша заявка в рамках Лиссабонского соглашения. К нему Россия присоединилась еще в 2023 году и хотела с его помощью защитить не только гжель, но и другие уникальные бренды, а именно тульский пряник и вологодское кружево. Теперь из-за явно политического решения Брюсселя, они тоже могут остаться без охраны.

Юристы подтверждают, что отказ ЕС от защиты российских товаров, по сути, противоречит международному праву, и поэтому может быть оспорен.

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