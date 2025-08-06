Европейские чиновники стараются прикрыть необоснованный отказ документами.

Русофобия в Европе, кажется, вышла за границы разумного. Брюссель отказался считать гжель исконно русским народным промыслом. И не стал регистрировать международное право на охрану этого бренда. Причины не объяснили. Судя по всему, подобная участь ждет также тульский пряник и вологодские кружева.

Жители Старого света, которые изучают и коллекционируют предметы искусства из России, уже назвали это решение политическим маразмом. О том, как наш фарфор «угрожает» безопасности ЕС — в репортаже корреспондента «Известий» Маргариты Костив.

Казалось бы, такое и представить трудно. Но теперь и русский народный промысел попал под карательные меры Евросоюза. У Брюсселя, по всей видимости, окончательно иссякает фантазия.

Наша страна пыталась зарегистрировать в Евросоюзе права на гжель: российскую бело-голубую керамику, известную во всем мире и, конечно, в ЕС. Немцы, например, интересуются.

«В нашей художественной мастерской мы проводим курсы по рисованию керамики для взрослых и детей. И у нас есть совершенно разная аудитория, и немецкоговорящая, и русскоговорящая. Так как курсы мы проводим и на том, и на том языке. Наши слушатели активно интересуются российскими художественными промыслами. И у нас также проходят иногда тематические мастер-классы, например, по росписи керамики в стиле гжели, или в стиле хохломы, или какой-то дымковской росписи. Мы в принципе рассказываем нашим слушателям в общем, какие в России существуют художественные промыслы», — рассказала куратор художественной мастерской «Волга» в Русском доме в Берлине Дарья.

Зачем нужна регистрация — понятно: защитить от контрафакта и не позволить называть гжелью дешевые подделки. Но Евросоюз отказал.

«Я считаю, что это очередная странность, глупость, недружественный шаг по отношению исключительно к России. Такой избирательный шаг, недружественный. Но любая страна теряет, если не признаются бренды в той части культурного продукта, которая является частью культурного плода нации, часть культурного хода страны», — отметил искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.

Действительно, фарфор из французского Лиможа, ножи из немецкого Золингена, муранское стекло в Италии и богемское в Чехии — все эти бренды, строго привязанные к месту производства, уже сейчас защищены. Формально — на уровне конкретных стран, но они все входят в ЕС и совместно контролируют исполнение правил. Почему не дать защиту гжели?

В Брюсселе пытаются отбиться с помощью документов. Якобы только в декабре будет новый регламент, и вот тогда Россия может подать новую заявку. Европейская бюрократия — очень удобное оружие.

«На наш взгляд, решение комиссии ЕС основано исключительно на национальной принадлежности предприятия, которое подало прошение о международной регистрации наименования „гжель“. И с нашей точки зрения это, конечно же, противоречит международному законодательству в области регистрации права. Я думаю, что, вероятно, будет оспариваться в рамках предусмотренных процедур, конечно, это решение. Потому что решение, мягко говоря, очень странное», — рассказал генеральный директор объединения «Гжель» Александр Чернышев.

Прямо об этом в Евросоюзе не говорят, но специалисты в области права не сомневаются: даже если Евросоюз действительно примет регламент о защите национальных производств, чтобы отказать гжели, повод все равно найдут.

Санкции Еврокомиссии прямым текстом запрещают русским регистрировать любые интеллектуальные права в Евросоюзе. И едва ли этот запрет снимут ради фарфора из России.

«Европейский союз снова ведет себя как слон в посудной лавке. На самом деле все это абсолютно контрпродуктивно, ничего не дает. Это никак не ослабит российскую экономику, вообще никак. Это чистая травля», — считает геополитический аналитик Патрик Поппель.

Получается, гжель угодила под санкции просто потому, что Брюссель хотел лишний раз уколоть Москву. Совершенно не думая, что у Европы тоже могут быть свои торговые интересы, и в России тоже надо получать документы на регистрацию торговых марок.

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