Зеленский созвонился с Трампом после переговоров Путина с Уиткоффом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Контакт состоялся вскоре после встречи президента России Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом в Москве. Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел разговор с президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя Трампа Стивена Уиткоффа в Москву. <…> В разговоре также приняли участие европейские лидеры», — написал Зеленский.

При этом он не уточнил, кто именно из представителей Европы участвовал в обсуждении.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе» после визита Уиткоффа в российскую столицу. Американский лидер назвал встречу своего спецпредставителя с Владимиром Путиным продуктивной и отметил, что после переговоров проинформировал некоторых европейских союзников. По его словам, все согласны с тем, что конфликт должен быть завершен.

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