КНР рассчитывает провести переговоры с Россией на ГА ООН в сентябре

Встреча делегаций двух стран стала традицией.

Россия и Китай планируют провести переговоры в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре. Об этом заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй изданию «Известия». По его словам, встречи делегаций двух стран на площадке ООН стали традиционными.

Делегацию от России, скорее всего, возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также предполагается участие постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи и членов профильных комитетов парламента.

Юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН начнет свою работу 9 сентября в Нью-Йорке, а общеполитическая дискуссия начнется двумя неделями позже.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров получил от КНР подтверждения стратегического партнерства с Россией. Власти Китая подтвердили намерения углублять сотрудничество с РФ в сферах безопасности и экономического развития. Также в рамках партнерства с Россией КНР намерена активизировать координацию усилий в вопросах безопасности и сопротивления внешнему давлению.

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