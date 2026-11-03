«Без работы не останетесь»: Матвиенко отметила ценность китайских специалистов со знанием русского языка

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Спикер Совета Федерации посетила Шэньсийский педагогический университет.

Фото, видео: Максим Калимулин/ТАСС; 5-tv.ru

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Матвиенко отметила ценность китайских специалистов со знанием русского языка

Образование играет важную роль в укреплении дружбы между Россией и Китаем. Об этом говорила Валентина Матвиенко во время посещения Шэньсийского педагогического университета в Сиане. Там изучают русский язык и развивают сотрудничество с вузами нашей страны. Спикер Совфеда подчеркнула, что такие связи особенно важны для будущих поколений.

«Китайские специалисты со знанием русского языка крайне востребованы сегодня и в деловой, и в политической сфере, учитывая беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений. Я вам могу твердо гарантировать, что без работы вы точно не останетесь», — сказала председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.

В университете Валентина Матвиенко встретилась со студентами и преподавателями и передала учебному заведению современные словари и справочники, которые помогут в изучении русского языка.

Позже спикер Совфеда провела переговоры с секретарем парткома Коммунистической партии Китая провинции Шэньси. Сейчас с провинцией взаимодействуют девять российских регионов, в том числе Санкт-Петербург, который связан с Сианем побратимскими отношениями.

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