Ключ к региону: Путин видит в АСЕАН внешнеполитический приоритет РФ

Как первый государственный визит короля Малайзии повлиял на историю двустороннего сотрудничества?

Владимир Путин 6 августа в ходе переговоров с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом заявил, что между Россией и Куала-Лумпуром установлен стабильный диалог, а взаимодействие с АСЕАН, где в этом году председательствует Малайзия, по-прежнему входит в число внешнеполитических приоритетов страны. Султан Ибрагим, совершивший первый официальный визит в Россию в статусе главы малайзийского государства, подчеркнул важность РФ как надежного и значимого партнера, отметив стремление укреплять двусторонние связи. Торговля между странами демонстрирует уверенный рост — за первые пять месяцев года товарооборот вырос более чем на 40%. В материале «Известий» рассказывается, какие инициативы могут реализовать Москва и Куала-Лумпур и что Султан Ибрагим откровенно поведал Путину о своих надеждах.

Как прошел первый в истории визит короля Малайзии в РФ

Султан Ибрагим прибыл в Российскую Федерацию с шестидневным визитом, который продлится до 10 августа. В рамках поездки запланированы мероприятия в ряде городов, включая посещение таких объектов, как Центральный научно-исследовательский институт автомобильной и автомоторной техники (НАМИ), а также Казанский завод по производству вертолетов. Прибытие короля в Россию уже получило в Малайзии статус исторического — премьер-министр Анвар Ибрагим подчеркнул в соцсетях значимость события, отметив, что это первый государственный визит малайзийского монарха в РФ с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

Центральным событием визита Султана Ибрагима стала его встреча с президентом России, состоявшаяся 6 августа в стенах Кремля. Визит официально классифицируется как государственный — это наиболее высокий формат, который может состояться лишь единожды за весь период пребывания монарха у власти. В соответствии с протоколом, в Георгиевском зале были размещены национальные флаги России и Малайзии, прозвучали торжественные фанфары и гимны, а делегации выстроились для приветствия лидеров. Владимир Путин лично встретил короля. По сложившейся традиции, после завершения переговоров был устроен официальный обед в честь высокого гостя, проходивший в исторической Грановитой палате Кремля.

«Для меня большая честь встречаться с вами в Москве. Я всегда мечтал с вами встретиться. Настоящий визит — это отражение моего искреннего желания усилить и улучшить наши отношения и наше взаимодействие. Как говорят в России, дружба гораздо важнее денег. Именно дух дружбы поможет нам и дальше укреплять отношения между нашими народами», — сказал Султан Ибрагим.

Президент России во время открытой части встречи поделился воспоминаниями о своих поездках в Малайзию, отметив, что бывал там неоднократно.

«Я сейчас только что сказал, пока мы шли сюда, в этот зал, что я трижды посещал Малайзию и у меня самые добрые впечатления и воспоминания о посещении вашей страны. Я уже не говорю про природу, которая уникальна, сказочна, даже доброжелательна. Я и члены моей делегации, которые посещали вашу страну, всегда с благодарностью об этом вспоминаем», — поделился президент.

Султан Ибрагим в ходе публичной части переговоров выразил уважение к лидерским способностям российского президента, подчеркнув его роль в сложные исторические моменты.

«Я восхищаюсь вашими лидерскими качествами. Вы вели вашу страну через непростые времена, через сложные времена. При этом вы показали себя значительной государственной фигурой в те времена, когда требовались видение, устойчивость», — подчеркнул он.

Встреча лидеров двух стран продолжалась примерно два часа.

Развитие отношений РФ и Малайзии

Король Малайзии заявил, что его страна считает Россию значимым и надежным партнером. Президент РФ, в свою очередь, подтвердил наличие устойчивого политического взаимодействия между Москвой и Куала-Лумпуром. Владимир Путин отдельно подчеркнул активное участие Малайзии в работе группы стратегического взаимодействия «Россия — Исламский мир», отметив, что этот формат стал действенным каналом для расширения сотрудничества. Экономические связи также развиваются положительно — за первые пять месяцев текущего года торговый оборот между странами увеличился более чем на сорок процентов.

«Хорошо известно, что одним из внешнеполитических приоритетов РФ на азиатском направлении является развитие диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, где Малайзия председательствует в этом году. И мы благодарны вам, ваше величество, за то, что Малайзия поддерживает не только двусторонние отношения с Россией, но и способствует развитию наших контактов со всеми странами региона», — сказал Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что Россия в 2024 году выразила поддержку стремлению Малайзии получить статус партнера в рамках объединения БРИКС. Путин подчеркнул, что такое решение имеет важное значение и положительно отразится не только на отношениях между странами, но и на развитии самого формата БРИКС в целом.

«Малайзия в этом году председательствует в АСЕАН, поэтому такая активная политика представляет собой способ повысить значимость страны как одного из региональных лидеров Юго-Восточной Азии. Кроме того, отношения двух стран уже вполне активно развивались на уровне связей регионов, а также по линии группы „Россия — Исламский мир“. В связи с тем что отечественные деловые круги после введения Сингапуром санкций против России начали искать альтернативы в регионе, Малайзия оказалась естественным претендентом на эту роль в силу динамичного развития своей экономики», — сказала «Известиям» директор Центра АСЕАН ИМИ МГИМО Екатерина Колдунова.

По мнению Киры Табуновой, эксперта Центра АСЕАН при МГИМО МИД РФ, первый официальный визит малайзийского короля в Россию станет началом нового этапа в двусторонних отношениях. Закрытая часть переговоров, как предполагается, могла охватывать широкий спектр вопросов: от экономических инициатив и туристического сотрудничества до образовательных программ, вложений в совместные проекты, кибербезопасности и взаимодействия в сфере энергетики.

Одной из тем, вероятно затронутых на переговорах, стала международная обстановка. Особое внимание могло быть уделено недавнему обострению ситуации между Таиландом и Камбоджей — перемирие было достигнуто после диалога представителей этих стран в Куала-Лумпуре, где также находились делегации из США и Китая. В числе других возможных вопросов обсуждения — политика тарифов новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом, обострение конфликтов между Израилем, Палестиной и Ираном, а также кризис вокруг Украины.

