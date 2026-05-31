Секретный спутник из космоса: ветеран США десятилетиями общался с пришельцем

Daily Mail: ветеран США десятилетиями общался с пришельцем

Американский военный Клиффорд Стоун на протяжении большей части своей жизни находился в ментальном контакте с внеземным напарником. Впечатляющий рассказ мужчины привело издание Daily Mail.

Информатор, ставший известным в кругах уфологов после громких заявлений в Вашингтоне в 2001 году, утверждал, что его взаимодействие с существом по имени «Корона» началось еще в семилетнем возрасте.

По словам ветерана, внешне этот гость напоминал богомола и регулярно передавал ему сообщения при помощи телепатии. Стоун настаивал, что пришелец мог даже чувствовать его эмоции, а само общение продолжалось вплоть до смерти мужчины в 2021 году.

Несмотря на отсутствие официальных подтверждений со стороны Пентагона, рассказы Стоуна дополняются недавними комментариями бывшего ученого ЦРУ доктора Хэла Путхоффа.

Физик отметил, что специалисты, занимавшиеся изучением разбившихся неопознанных объектов, выделяют как минимум четыре типа внеземных форм жизни: «серых», «нордиков», «рептилоидов» и «инсектоидов».

Существо, описанное американским сержантом, как раз относится к последней категории. В своих свидетельствах военный также подчеркивал, что за время службы в секретных подразделениях ему удалось закаталогизировать 57 различных видов инопланетян, некоторые из которых открыто живут среди людей.

Особое внимание Клиффорд Стоун уделял метафизическим аспектам своих контактов. Он рассказывал, что цивилизация Короны пришла к научному доказательству существования некоего создателя, что превратило веру в Бога в эмпирически установленный факт.

Кроме того, ветеран утверждал, что высокие технологии позволяют инопланетянам обеспечивать связь живых с умершими, однако на подобные диалоги якобы наложены строгие ограничения.

Клиффорд Стоун родился в 1949 году и прослужил в армии США более 20 лет, включая период войны во Вьетнаме, хотя в его послужном списке значилась лишь административная и юридическая работа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.