Супруг обзывает: 40 лет брака обернулись для жены проблемами со здоровьем

New York Post: 40 лет брака обернулись для жены проблемами со здоровьем

Постоянное психологическое давление со стороны мужа разрушает жизнь жительницы Техаса и провоцирует у нее гипертонию. С такой проблемой женщина обратилась в колонку издания New York Post.

Американка, прожившая в браке четыре десятилетия, пожаловалась на тотальный контроль и вербальную агрессию со стороны супруга. По ее словам, мужчина требует беспрекословного подчинения и впадает в ярость, если что-то делается не по его правилам.

Несмотря на то, что муж помогает по дому и готовит, он регулярно унижает жену на глазах у детей и внучек. Автор письма призналась, что чувствует себя морально раздавленной, а постоянные крики и претензии привели к тому, что ей приходится принимать сразу два препарата от высокого давления.

На предложение обратиться к семейному психологу супруг отвечает категорическим отказом.

Эксперт издания отметила, что подобное поведение является типичным примером газлайтинга. Она подчеркнула, что помощь в быту не может служить оправданием для психологического насилия, которое напрямую угрожает жизни пострадавшей, повышая риск возникновения сердечных приступов и инсультов.

В этой ситуации женщине настоятельно порекомендовали не дожидаться согласия мужа, а начать посещать терапевта самостоятельно. Индивидуальные консультации должны помочь ей найти инструменты для защиты своего ментального здоровья и научить справляться с деструктивной атмосферой в семье, даже если партнер не желает меняться.

