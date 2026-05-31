Супруг обзывает: 40 лет брака обернулись для жены проблемами со здоровьем

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 51 0

Муж помогает по дому и готовит, но не хочет перестать высказывать претензии.

Что делать если муж обзывает и унижает на глазах у детях

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

New York Post: 40 лет брака обернулись для жены проблемами со здоровьем

Постоянное психологическое давление со стороны мужа разрушает жизнь жительницы Техаса и провоцирует у нее гипертонию. С такой проблемой женщина обратилась в колонку издания New York Post.

Американка, прожившая в браке четыре десятилетия, пожаловалась на тотальный контроль и вербальную агрессию со стороны супруга. По ее словам, мужчина требует беспрекословного подчинения и впадает в ярость, если что-то делается не по его правилам.

Несмотря на то, что муж помогает по дому и готовит, он регулярно унижает жену на глазах у детей и внучек. Автор письма призналась, что чувствует себя морально раздавленной, а постоянные крики и претензии привели к тому, что ей приходится принимать сразу два препарата от высокого давления.

На предложение обратиться к семейному психологу супруг отвечает категорическим отказом.

Эксперт издания отметила, что подобное поведение является типичным примером газлайтинга. Она подчеркнула, что помощь в быту не может служить оправданием для психологического насилия, которое напрямую угрожает жизни пострадавшей, повышая риск возникновения сердечных приступов и инсультов.

В этой ситуации женщине настоятельно порекомендовали не дожидаться согласия мужа, а начать посещать терапевта самостоятельно. Индивидуальные консультации должны помочь ей найти инструменты для защиты своего ментального здоровья и научить справляться с деструктивной атмосферой в семье, даже если партнер не желает меняться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Деньги польются рекой: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июнь 202...

Последние новости

19:15
В Пятигорске дети отравились в кафе паназиатской кухни
19:03
Холера охватила десятки стран: Роспотребнадзор оценил риски для России
19:00
«Ревнует к карьере»: женщина задумалась о расставании из-за успеха на работе
18:46
В Петербурге открылась выставка портретов знаменитых деятелей культуры
18:30
Супруг обзывает: 40 лет брака обернулись для жены проблемами со здоровьем
18:10
Более 40 человек погибли в Мьянме в результате детонации на складе взрывчатых веществ

Сейчас читают

Били ногами и таскали за волосы: две женщины напали на школьницу в Новой Москве
ВС России поразили объекты инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ
«Шикарно звучит»: что Надежда Бабкина слушает дома
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео