Более 40 человек погибли в Мьянме в результате детонации на складе взрывчатых веществ

Лилия Килячкова
Еще 74 человека получили ранения различной степени тяжести.

В Мьянме 46 человек погибли, 74 пострадали при взрыве в здании, в котором, по предварительной информации, хранились взрывчатые вещества. Об этом сообщило агентство The Associated Press (AP).

«Спасатель, прибывший на место взрыва, сообщил, <…> что к вечеру воскресенья были обнаружены 46 тел, в том числе шесть детских, которые были отправлены на кремацию», — говорится в материале.

В результате происшествия серьезно пострадал и близлежащий район. По словам одного из спасателей, взрывной волной были повреждены около сотни жилых домов. Уточняется, что пострадавшим людям оказывается вся необходимая помощь.

Представители Национальной освободительной армии Таанг (TNLA), контролирующей эту территорию, заявили, что внутри находился бурый уголь, используемый при разработке шахт. Обстоятельства случившегося и точные причины взрыва продолжают выяснять.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ингушетии трое детей пострадали в результате взрыва газа в частном доме. Прибывшие на место спасатели установили, что взрыв не вызвал пожара, однако последствия оказались тяжелыми: родители получили критические ожоги — поражено до 90% поверхности тела, их доставили в реанимацию.

