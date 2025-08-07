Ставку по семейной ипотеке могут привязать к средней зарплате в каждом регионе

В России хотят ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке. Как пишут «Известия», ее привяжут к средней зарплате в каждом конкретном регионе.

Сейчас процент по этой льготной программе одинаков и для Москвы, и других субъектов страны. Семьи с детьми могут взять заем на покупку жилья под 6% годовых. Это почти в четыре раза ниже средней рыночной ставки.

Предполагается, что минимальный процент по семейной ипотеке в некоторых регионах опустится на четыре пункта.

