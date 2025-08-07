Ставку по семейной ипотеке могут привязать к средней зарплате в каждом регионе

Эфирная новость 33 0

Сейчас процент по льготной программе одинаков для всех субъектов федерации.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России хотят ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке. Как пишут «Известия», ее привяжут к средней зарплате в каждом конкретном регионе.

Сейчас процент по этой льготной программе одинаков и для Москвы, и других субъектов страны. Семьи с детьми могут взять заем на покупку жилья под 6% годовых. Это почти в четыре раза ниже средней рыночной ставки.

Предполагается, что минимальный процент по семейной ипотеке в некоторых регионах опустится на четыре пункта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.19
0.14 93.01
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:04
«Прежде всего»: кто определяет подходы к созданию школьных учебников
12:57
На Украине мужчина открыл стрельбу в McDonald’s в городе Черкассы
12:56
Суд продлил арест пасынка Стаса Намина по делу об убийстве
12:48
До них, кажется, дошло: США поняли требования РФ по конфликту на Украине
12:36
Без регистрации и знаний: гидов-нелегалов будут штрафовать с 1 сентября
12:21
В экспериментальном режиме: когда первые пациенты получат новый препарат от рака

Сейчас читают

ОПЕК+ угадал с добычей
«Мне так комфортно»: Олег Тактаров рассказал про свое одиночество
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс