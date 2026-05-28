Куда исчезают первые воспоминания: почему человек не помнит себя младенцем

Scienсе: после года жизни человеческий мозг способен кодировать отдельные события

Человек может помнить утренник в детском саду, поездку к бабушке или любимую игрушку. Но первые шаги, первый день рождения и лица близких в младенчестве почти всегда остаются за пределами сознательных воспоминаний.

Это явление называют младенческой амнезией. Обычно взрослые не могут достоверно вспомнить события, произошедшие с ними до двух-трех лет, а воспоминания о более позднем дошкольном возрасте часто оказываются разрозненными.

При этом ученые все чаще приходят к выводу: младенец не живет без памяти, а ранние события могут сохраняться в мозге иначе, чем у взрослого.

Что такое младенческая амнезия

Младенческая амнезия — это неспособность взрослого человека восстановить в памяти события самых первых лет жизни. Речь идет не о навыках: ребенок запоминает голос матери, учится сидеть, ходить, произносить слова и узнавать привычные предметы.

Исчезают прежде всего воспоминания о конкретных эпизодах. Например, о прогулке, празднике или встрече с родственниками.

Долгое время считалось, что мозг младенца просто еще не способен создавать такие воспоминания. Одной из причин называли незрелость гиппокампа — области мозга, которая участвует в формировании памяти о событиях и местах.

Однако новые исследования показывают: все может быть сложнее.

Мозг младенца все-таки запоминает события

Исследователи Йельского университета провели эксперимент с участием 26 детей в возрасте от четырех месяцев до двух лет. Младенцам показывали изображения лиц, предметов и различных сцен, а затем демонстрировали их повторно. Одновременно работу мозга детей отслеживали при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии.

Ученые заметили: когда гиппокамп активнее реагировал на картинку при первом показе, ребенок дольше смотрел на нее во время повторной демонстрации. Особенно отчетливо это проявлялось у детей старше года.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Science, указывают, что примерно после 12 месяцев мозг уже способен кодировать отдельные события. Иными словами, младенцы могут запоминать увиденное, даже если спустя годы человек не сможет сознательно восстановить этот опыт.

Почему взрослые не могут вернуться в младенчество

Если воспоминания могут появляться уже в раннем возрасте, возникает вопрос: куда они потом исчезают?

Ученые предполагают, что проблема может быть не в создании памяти, а в ее последующем извлечении. Ранние воспоминания способны сохраниться, но по мере развития мозга доступ к ним становится затруднен.

В первые годы жизни нервная система меняется особенно быстро. Созревают участки мозга, отвечающие за память, речь, внимание и осознание себя. Ребенок постепенно учится не только переживать события, но и складывать их в историю: что произошло, где это было, кто находился рядом и почему это важно.

Младенец может запомнить ощущение, образ или знакомый голос, однако еще не способен рассказать себе: «Это произошло со мной». Именно такой связный рассказ позднее становится основой автобиографической памяти — воспоминаний о собственной жизни.

При чем здесь речь и чувство собственного «я»

Первые осознанные воспоминания обычно появляются примерно в тот период, когда ребенок начинает активно пользоваться речью. Слова помогают закреплять события: малыш может назвать человека, описать место, рассказать родителям, что его напугало или обрадовало.

Большое значение имеет и формирование представления о себе. Чтобы сохранить событие как часть личной биографии, ребенку необходимо понимать: это произошло именно со мной. У младенцев такое чувство собственного «я» только развивается.

Кроме того, на сохранение воспоминаний могут влиять разговоры в семье. Когда взрослые обсуждают с ребенком прошлые события, задают вопросы и помогают восстановить детали, воспоминания получают больше шансов сохраниться надолго.

Исследователи развития памяти отмечают, что забывание ранних эпизодов — важная часть формирования автобиографической памяти, а не признак отсутствия опыта у ребенка.

Значит ли это, что первые годы жизни не важны

Отсутствие сознательных воспоминаний не означает, что младенчество проходит бесследно. Ребенок может не помнить конкретный день, когда его утешали родители, но регулярное чувство безопасности влияет на его реакции и отношения с окружающими.

Так же работают многие ранние навыки: взрослый человек не помнит, как впервые научился узнавать лица, держать ложку или понимать интонацию, однако этот опыт остается частью его развития.

Ученые пока не могут точно сказать, сохраняются ли самые ранние воспоминания навсегда или со временем полностью перестраиваются. Однако новое исследование меняет привычный взгляд на младенчество: первые годы жизни, вероятно, не стираются из памяти сразу. Скорее, человек взрослеет и теряет ключ к воспоминаниям, которые когда-то уже успел создать.

