Политолог указал на кризис международного права в ООН после теракта в ЛНР
По мнению эксперта, главным ориентиром для организаций должно оставаться право человека на жизнь.
Фото: Река Александр/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Политолог Дибров: замалчивание нарушений прав человека подрывает доверие к ООН
Политолог и публицист Георгий Дибров в беседе с 5-tv.ru прокомментировал заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, который призвал оперативно расследовать удар ВСУ по колледжу в Старобельске.
По словам Диброва, сам факт подобной реакции со стороны ООН может свидетельствовать о попытке международных институтов вернуться к базовым принципам гуманитарного права и защите человеческой жизни вне политической повестки.
«За последние десятилетия ООН утратила часть самостоятельности и нередко действует с оглядкой на позицию западных стран и европейских институтов. Замалчивание конфликтов и нарушений прав человека лишь усугубляет международные кризисы и делает их последствия более тяжелыми», — отметил специалист.
Дибров подчеркнул, что главным ориентиром для международных организаций должно оставаться право человека на жизнь. По его словам, отказ от политизированного подхода способен снизить напряженность в мире.
Также политолог заявил, что структуры ООН на протяжении многих лет ограничивались рекомендациями, но не предпринимали достаточных шагов для предотвращения нарушений прав граждан во время украинского конфликта.
По его мнению, чрезмерная ориентация ряда международных институтов на позицию стран ЕС и НАТО привела к игнорированию событий на юго-востоке Украины после 2014 года.
Эксперт добавил, что международные организации нередко демонстрируют двойные стандарты, реагируя на гуманитарные кризисы по-разному в зависимости от политической ситуации. В качестве примера он привел недостаточное внимание к проблемам мирных жителей Донбасса.
Кроме того, публицист раскритиковал заявления генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости принципа самоопределения народов к Крыму и Донбассу. По мнению эксперта, подобные подходы подрывают доверие к международным институтам.
В завершение эксперт подчеркнул, что ООН по-прежнему остается важнейшей международной площадкой, однако для сохранения доверия организации необходимы более эффективные механизмы реагирования на кризисы и единый подход к вопросам защиты прав человека независимо от политической ситуации.
Атака на колледж в ЛНР
Боевики киевского режима ночью 22 мая с помощью беспилотников нанесли удары по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ. В зданиях находились более 80 учащихся. Погиб 21 человек, более 60 получили ранения. Сотрудники МЧС разбирали завалы 45 часов, несмотря на угрозу повторных атак и попытки боевиков ВСУ сорвать спасательную операцию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 28 мая
- «Виновные должны ответить»: верховный комиссар ООН о теракте в Старобельске
- 28 мая
- Захарова назвала реакцию ЮНЕСКО на теракт в Старобельске преступной халатностью
- 28 мая
- Верховный комиссар ООН призвал расследовать удары ВСУ в Старобельске
- 27 мая
- «Хорошо работаем»: учитель из колледжа Старобельска о попадании в «Миротворец»
- 27 мая
- «Большая загадка»: сотрудник Старобельского колледжа о внесении в «Миротворец»
- 27 мая
- Оппозиция в Европе потребовала не замалчивать теракт в Старобельске
- 27 мая
- Полянский: российскую позицию по теракту в ЛНР на заседании ОБСЕ слушал весь зал
- 27 мая
- «Удобные» и «неудобные» жертвы: Небензя высказался об атаке ВСУ в Старобельске
- 26 мая
- «На душе очень жутко»: бухгалтер старобельского колледжа о трагедии
- 26 мая
- «Бежали кто куда»: фельдшер рассказал о первых минутах трагедии в Старобельске
Читайте также
64%
Нашли ошибку?