Политолог Дибров: замалчивание нарушений прав человека подрывает доверие к ООН

Политолог и публицист Георгий Дибров в беседе с 5-tv.ru прокомментировал заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, который призвал оперативно расследовать удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

По словам Диброва, сам факт подобной реакции со стороны ООН может свидетельствовать о попытке международных институтов вернуться к базовым принципам гуманитарного права и защите человеческой жизни вне политической повестки.

«За последние десятилетия ООН утратила часть самостоятельности и нередко действует с оглядкой на позицию западных стран и европейских институтов. Замалчивание конфликтов и нарушений прав человека лишь усугубляет международные кризисы и делает их последствия более тяжелыми», — отметил специалист.

Дибров подчеркнул, что главным ориентиром для международных организаций должно оставаться право человека на жизнь. По его словам, отказ от политизированного подхода способен снизить напряженность в мире.

Также политолог заявил, что структуры ООН на протяжении многих лет ограничивались рекомендациями, но не предпринимали достаточных шагов для предотвращения нарушений прав граждан во время украинского конфликта.

По его мнению, чрезмерная ориентация ряда международных институтов на позицию стран ЕС и НАТО привела к игнорированию событий на юго-востоке Украины после 2014 года.

Эксперт добавил, что международные организации нередко демонстрируют двойные стандарты, реагируя на гуманитарные кризисы по-разному в зависимости от политической ситуации. В качестве примера он привел недостаточное внимание к проблемам мирных жителей Донбасса.

Кроме того, публицист раскритиковал заявления генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости принципа самоопределения народов к Крыму и Донбассу. По мнению эксперта, подобные подходы подрывают доверие к международным институтам.

В завершение эксперт подчеркнул, что ООН по-прежнему остается важнейшей международной площадкой, однако для сохранения доверия организации необходимы более эффективные механизмы реагирования на кризисы и единый подход к вопросам защиты прав человека независимо от политической ситуации.

Атака на колледж в ЛНР

Боевики киевского режима ночью 22 мая с помощью беспилотников нанесли удары по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ. В зданиях находились более 80 учащихся. Погиб 21 человек, более 60 получили ранения. Сотрудники МЧС разбирали завалы 45 часов, несмотря на угрозу повторных атак и попытки боевиков ВСУ сорвать спасательную операцию.

