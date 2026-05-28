Больше не отец-одиночка? Как живет сын Марии Шукшиной после смерти возлюбленной

Старший сын известной актрисы и телеведущей Марии Шукшиной, 28-летний Макар Касаткин, долгое время оставался в тени после череды громких скандалов и личных трагедий.

Однако этой весной он вновь привлек внимание общественности: сначала редким выходом в свет с матерью, а затем и появлением на публике с новой девушкой.

Что известно о его жизни после трагической гибели бывшей возлюбленной, о его возвращении со спецоперации и о том, как он строит свое будущее — в материале 5-tv.ru.

Первый выход в свет с новой спутницей

В конце мая 2026 года Макар Касаткин стал гостем светской премьеры сериала «История его служанки», которая прошла в московском кинотеатре «Каро Октябрь». Молодой человек впервые после смерти бывшей возлюбленной появился на публике не один, а в сопровождении новой девушки.

Журналисты сразу обратили внимание на его спутницу — очаровательную светловолосую девушку в эффектном платье. Известно, что она также задействована в проекте «История его служанки», а сам Макар, по его словам, успел подружиться со всей съемочной группой и, вероятно, тоже появится в кадре, хоть и не в основном составе.

Виртуально или реально: правда о съемках сериала «История его служанки»

Сам Касаткин на мероприятии был немногословен, но все же приоткрыл завесу над своей теперешней жизнью.

«Снимаюсь в сериале. Ращу клубнику в огороде. Люблю землю. С возрастом потянуло как-то. Какой-то порыв пошел, и не могу оторваться», — поделился он с корреспондентами KP.RU.

Это признание показывает разительный контраст с его бурным прошлым. От некогда скандального наследника, не скрывавшего своего бунтарского нрава, теперь веет спокойствием и тягой к простой, размеренной жизни за городом.

Этот выход стал вторым публичным появлением Макара за последнее время. Чуть ранее, в конце апреля 2026 года, он уже посетил премьеру фильма «Семь верст до рассвета», но тогда его сопровождала знаменитая мать, Мария Шукшина. Тот выход ознаменовал его возвращение в светскую жизнь после службы в зоне СВО.

Сам Макар сегодня характеризуется в прессе прежде всего как «отец-одиночка», который после трагических событий сам воспитывает ребенка. Речь идет о его семилетнем сыне Марке, рожденном от Фрейи Зильбер, трагическая история которой долгое время сотрясала семью Шукшиных. Макар не стремится к публичности, редко общается с прессой и ведет довольно закрытый образ жизни.

Трагическая история с Фрейей Зильбер

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Громкий скандал, сделавший имя Макара Касаткина известным широкой публике, разразился в 2017–2018 годах. Его отношения с уроженкой Барнаула Фрейей Зильбер (настоящее имя — Анастасия Волкова) с самого начала были бурными и полными взаимных обвинений.

В 2018 году Фрейя, будучи беременной, пришла на ток-шоу Андрея Малахова и публично заявила, что отцом ребенка является сын Марии Шукшиной. Девушка обвинила Макара в избиении и пристрастии к употреблению запрещенных веществ, утверждая, что он требовал от нее сделать аборт. В ответ семья Шукшиных поначалу отказывалась признавать родство, настаивая на проведении генетической экспертизы.

«Это было очень тяжелое время для Фрейи. Был период, когда она совсем жила без денег. Кормить сына-младенца было нечем. Жаловалась, что Макар не признает ребенка. Хотела объявить папашу в розыск. Спрашивала, как сделать ДНК-тест и сколько это будет стоить», — рассказывал KP.RU юрист, который помогал Фрейе.

После рождения мальчика, которого назвали Марком, тест ДНК был проведен и подтвердил отцовство Макара. Мария Шукшина публично признала внука. В своем заявлении в социальных сетях она написала: «Мы не любим быть голословными и многословными, мы ждали фактов. Результат показал, что ребенок наш. И мы очень этому рады. Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно».

Несмотря на признание отцовства, отношения с Фрейей так и не наладились. Воспитанием Марка поначалу занималась бабушка, Мария Шукшина, а позже, когда сам Макар в 2019 году женился на косметологе Илоне Александровой, мальчик стал жить в их семье. Илона, по словам очевидцев, искренне привязалась к ребенку и заботилась о нем.

Однако и этот брак оказался недолгим. В 2022 году стало известно о разводе пары. Илона Александрова призналась, что не была счастлива в отношениях и что они расстались еще за 10 месяцев до публичного объявления. После развода воспитанием Марка вновь активно занялась Мария Шукшина, а Макар, по сведениям СМИ, переехал к матери.

22 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге было найдено тело 26-летней Фрейи Зильбер. Она скончалась в съемной квартире, которую в прессе впоследствии назовут «притоном». Рядом с телом девушки были обнаружены шприцы и приспособления для употребления курительных смесей. Помимо нее, в квартире нашли тело еще одного человека — 32-летнего мужчины. Предварительной причиной смерти была названа передозировка запрещенными веществами.

Старшая дочь Марии Шукшиной, Анна Трегубенко, в одном из интервью утверждала, что именно Фрейя пристрастила Макара к наркотикам, а не наоборот. Сама Фрейя ранее уже проходила лечение в реабилитационной клинике, но, к сожалению, так и не смогла справиться с зависимостью.

Семья Шукшиных практически никак не комментировала смерть Фрейи. Макар в это время, по данным СМИ, уже находился в зоне СВО. После гибели матери осиротевший Марк остался на попечении бабушки и отца.

Биография Макара Касаткина

Макар Касаткин родился 20 ноября 1997 года в Москве. Он стал вторым ребенком Марии Шукшиной. Отцом Макара является бизнесмен Алексей Касаткин, за которым Шукшина была замужем с 1995 года.

Детство Макара сложно назвать безоблачным. Его родители развелись, когда мальчику было всего около двух лет. Расставание сопровождалось громкими скандалами: в прессе писали о судебных тяжбах, слухах о попытке похищения и даже обращении Марии Шукшиной в полицию.

Старшая сестра Макара, Анна Трегубенко, позже делилась воспоминаниями о том, что их детство было омрачено постоянными ссорами и драками между родителями. Возможно, именно это наложило отпечаток на характер юноши и его дальнейшее поведение.

В отличие от многих детей знаменитостей, Макар не стремился с юных лет попасть в мир шоу-бизнеса. Его мать, Мария Шукшина, не настаивала на актерской карьере для сына, предоставив ему возможность искать свой собственный путь.

Широкая известность пришла к Макару, увы, не благодаря творческим успехам, а в связи с громким скандалом 2017 года, описанным выше.

После пережитых потрясений и, по всей видимости, переосмысления жизненных ценностей, Макар начал новую главу. В начале 2025 года он отправился на СВО, оставив сына на воспитание бабушки. В апреле 2026 года он вернулся возмужавшим, сменил имидж, отпустив густую бороду, и стал выглядеть намного взрослее и сдержаннее.

Оглядываясь назад, Макар с благодарностью говорит о воспитании, которое дала ему знаменитая мать.

«У меня было правильное воспитание — оно заключалось в том, что я сам должен был сделать движение в карьере. Естественно, если родитель видит плоды честного труда, то он поможет», — поделился он в недавнем интервью.