Семьям в РФ с детьми могут продлить ипотечные каникулы до полутора лет

В России могут существенно увеличить срок ипотечных каникул для семей с детьми. Уже в начале осени Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому при появлении второго и последующих детей по кредиту можно будет не платить до полутора лет.

Сейчас семьи получают ипотечные каникулы только на шесть месяцев, если при рождении ребенка их доход упал более чем на 20%. Депутаты считают, что такие меры помогут молодым людям увереннее планировать расширение семьи.

