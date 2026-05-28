Помогут кишечнику или холестерину? Почему опасно объедаться финиками

Daily Mail: злоупотребление финиками может нанести вред пищеварительной системе

Финики часто считают идеальной заменой конфетам: сладкие, натуральные, удобные для перекуса и не похожие на промышленный десерт.

Польза фиников действительно есть: в этой еде содержатся клетчатка, калий и растительные соединения, а исследования связывают регулярное употребление фиников с более частым стулом и возможным улучшением отдельных показателей липидного обмена.

Но финики — не лекарство и не продукт, который можно есть без счета. Как сообщило издание Daily Mail, в сушеном фрукте концентрируются углеводы и калории. Один крупный финик сорта меджул содержит примерно 66 килокалорий и около 16 граммов сахаров.

Сладость с клетчаткой

Финики — плоды финиковой пальмы, которые чаще продаются в подсушенном или сушеном виде. В отличие от конфеты, такая еда содержит не только сахар. В финиках есть пищевые волокна, калий и полифенолы — растительные соединения, которые изучают из-за их антиоксидантных свойств.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 100 граммах фиников меджул содержится около 6,7 грамма клетчатки. Один крупный финик дает примерно 1,6 грамма пищевых волокон. Именно клетчатка — одна из причин, по которой польза фиников может быть заметна для пищеварения: она помогает поддерживать нормальную работу кишечника.

При этом финики остаются очень сладкой едой. Один крупный плод содержит около 18 граммов углеводов, из которых примерно 16 граммов приходятся на сахара. Вред фиников проявляется, если человек воспринимает их как «безопасные конфеты» и ест без ограничения: натуральное происхождение сахаров не отменяет их количества и калорийности.

Помощь кишечнику

Самое понятное объяснение пользы фиников связано с клетчаткой. Если в рационе мало овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновой еды, кишечник может работать медленнее. Финики добавляют пищевые волокна, однако не должны становиться единственным способом решить проблему.

В перекрестном исследовании здоровые взрослые в течение 21 дня съедали по 50 граммов фиников в сутки — примерно семь штук. У участников выросла частота опорожнения кишечника по сравнению с контрольным периодом. Это позволяет говорить, что польза фиников для регулярности стула возможна.

Но считать, что финики лечат запор, нельзя. Если проблемы с кишечником повторяются, еда не должна заменять обследование и рекомендации врача.

Чуда не будет

Финикам также приписывают способность снижать холестерин. Здесь польза фиников выглядит многообещающе, но доказательства пока ограничены.

В исследовании с участием 100 взрослых с предиабетом или сахарным диабетом второго типа люди съедали по три финика ежедневно в течение 16 недель. У них снизился общий холестерин, при этом показатели контроля сахара в крови заметно не ухудшились.

Однако результаты исследований не позволяют называть финики средством от повышенного холестерина. В более позднем метаанализе, посвященном людям с сахарным диабетом второго типа, общий убедительный эффект фиников на липидный профиль не подтвердился.

Поэтому польза фиников для сердца не означает, что ими можно заменить лечение, назначенное врачом, или исправить рацион, состоящий из избытка калорийной и жирной еды. Финики могут быть частью питания, но не медицинской терапией.

Очень много сахара

Вред фиников особенно важно понимать людям, которые следят за весом или уровнем глюкозы. Финики — компактная еда: несколько сладких плодов съедаются быстро, но дают заметное количество углеводов и энергии. Два крупных финика меджул — это примерно 133 килокалории и около 32 граммов сахаров.

Само наличие сахара не превращает финики в запрещенную еду. В исследованиях умеренное употребление фиников не ухудшало контроль уровня глюкозы у людей с сахарным диабетом второго типа. Но такие выводы не означают, что человек может бесконтрольно есть финики при диабете, предиабете или снижении веса.

При заболеваниях, связанных с контролем сахара, количество фиников в рационе нужно обсуждать с врачом или диетологом. Вред фиников в таком случае может быть связан с размером порции: один запланированный перекус и целая тарелка сладкой еды дают организму разную нагрузку.

Не заменят все сладкое

Финики действительно могут помочь человеку реже срываться на конфеты, печенье или батончики. Такая еда удобна: пару плодов можно добавить к несладкому йогурту, каше или съесть вместе с орехами. В таком варианте финики дают сладкий вкус и клетчатку.

Но замена шоколадной конфеты на пять или шесть фиников не всегда делает рацион легче. Вред фиников начинается там, где слово «натуральный» воспринимают как разрешение не смотреть на размер порции. Сушеный плод остается калорийной едой, и при избытке любой энергии вес может расти.

Финики не должны вытеснять свежие фрукты, овощи и другую еду, которая дает организму разные питательные вещества. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает: здоровое питание строится на балансе, умеренности и разнообразии, а не на одном продукте с репутацией «суперфуда».

Кому следует быть осторожнее

Вред фиников в первую очередь связан с перееданием, но есть ситуации, когда осторожность особенно важна. Людям с сахарным диабетом или предиабетом нужно учитывать финики в общем количестве углеводов и не добавлять их к рациону как «бесплатную» сладость.

Осторожность нужна и людям, у которых после фиников появляются зуд во рту, отек губ, першение или другие признаки аллергической реакции. Аллергия на эту еду встречается не у каждого, но при симптомах продолжать экспериментировать с порцией не следует.

Если человек пытается снизить вес, финики также требуют учета. Полезная еда не становится некалорийной. Польза фиников сохраняется при умеренности, а вред фиников возрастает, если сладкими плодами регулярно добирают лишнюю энергию поверх привычного рациона.

Сколько можно съесть

Универсальной лечебной нормы фиников не существует. Исследования, в которых изучалась польза фиников, использовали разные порции: от трех плодов в день до 50 граммов. Эти объемы изучались в конкретных условиях и не означают, что одинаковая порция нужна каждому человеку.

Для обычного перекуса разумнее начинать с небольшой порции и учитывать ее как сладость. Два-три финика можно включить в рацион, если они не вытесняют полноценную еду и не приводят к избытку калорий и углеводов. При диабете, снижении веса или лечебной диете размер порции лучше согласовать со специалистом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.