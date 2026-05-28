Бумажные рецепты в России собрались полностью заменить на электронные

Отслеживать отпуск лекарств без назначения пока все еще невозможно.

Бумажные рецепты от врача хотят полностью заменить электронными. Такой закон разрабатывают в Росздравнадзоре.

Как отметили в службе, сейчас, чтобы приобрести рецептурный препарат, нужно прийти в аптеку с назначением от специалиста. Рецепт может быть написан от руки или оформлен в электронном виде. Однако фармацевты зачастую отпускают лекарства даже в тех случаях, когда у покупателя вовсе нет никакого документа. Отслеживать это невозможно. Поэтому контролировать такие продажи в аптеках намерены через систему мониторинга.

Если законопроект примут, купить рецептурное лекарство без электронного рецепта станет невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Министерстве здравоохранения России предложили изменить порядок выдачи больничных листов. Согласно проекту ведомственного приказа, срок выдачи больничных может быть сокращен до трех дней для тех, кто в течение шести месяцев признавался нетрудоспособным более четырех раз.

В таких случаях после открытия больничного врач должен будет собрать врачебную комиссию, которая может принять совместное решение о проведении дополнительных обследований или направлении пациента на стационарное лечение. Через три дня комиссия либо продлит больничный, либо закроет его.

