Трамп поручил своей команде начать подготовку к встрече с Путиным

Дарья Неяскина
CNN: Президент США Дональд Трамп торопится организовать переговоры с Путиным

Трамп дал указание ускорить подготовку к встрече с Путиным и Зеленским

Представители Белого дома сообщили, что место проведения переговоров пока не определено, но рассматриваются различные варианты.

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своей команде в кратчайшие сроки организовать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание CNN, ссылаясь на информацию от американских правительственных источников.

«Хотя обычно планирование президентских поездок и важных встреч с двумя мировыми лидерами требует времени, эти чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро»,— отмечается в публикации.

Представители Белого дома сообщили, что место проведения переговоров пока не определено, но рассматриваются различные варианты. Предполагается, что встреча может быть организована уже в течение следующей или ближайших двух недель.

Желание организовать личную встречу с Путиным и Зеленским появилось у Трампа после визита в Москву специального представителя президента США Стива Уиткоффа. Этот визит состоялся на фоне заявлений Вашингтона о сокращении сроков ультиматума по Украине и угрозах введения дополнительных санкций против России, если прогресс в разрешении конфликта не будет достигнут к 8 августа. Политологи до этого отмечали, что визит спецпосланника свидетельствует о стремлении США к налаживанию диалога с Россией, однако значительных изменений в отношениях пока не предвидится.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия выразила желание встретиться с Трампом.

