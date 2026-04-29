Трамп заявил Путину о близости сделки по Украине

Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

Стороны обсудили перспективы урегулирования конфликта и развитие обстановки на линии соприкосновения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что американский лидер Дональд Трамп заявил президенту России Владимиру Путину о том, что возможная сделка по урегулированию конфликта на Украине уже находится в высокой степени готовности.

Российская сторона, в свою очередь, изложила собственные оценки текущей ситуации. Владимир Путин подробно рассказал американскому коллеге об обстановке в зоне специальной военной операции.

«По просьбе Трампа Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника», — высказался Ушаков

Отдельно президент РФ подчеркнул, что поставленные перед страной цели будут достигнуты. При этом Москва, как следует из сообщения, сохраняет приоритет политико-дипломатического пути и допускает возможность достижения результатов через переговорный процесс.

Стороны также обменялись мнениями о развитии ситуации на линии соприкосновения и возможных параметрах дальнейшего взаимодействия.

Ушаков уточнил, что данный контакт стал двенадцатым с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в начале 2025 года. Предыдущий телефонный разговор лидеров состоялся 9 марта.

Трамп заявил Путину о близости сделки по Украине

