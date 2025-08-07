Без регистрации и знаний: гидов-нелегалов будут штрафовать с 1 сентября

Нарушителям грозит штраф на сумму от десяти до ста тысяч рублей.

Гидов-нелегалов будут штрафовать. Соответствующий закон вступит в силу в сентябре. Нарушителям грозит штраф на сумму от десяти до ста тысяч рублей. Сейчас нарваться на мнимого экскурсовода без какой-либо квалификации очень легко. Корреспондент «Известий» Юлия Майданова лично познакомилась с гидом, который не только путает все факты, но еще и придумывает их на ходу.

Экскурсия по Выборгу, мягко говоря, не задалась. Гид постоянно убегал вперед группы, торопился и нервничал, говорил неразборчиво. Однако Дмитрий представляет себя как специалиста по истории и городов Ленобласти, и Петербурга. Туристы недовольны и тем, и другим турпродуктом.

«Я сейчас отправляюсь на экскурсию с тем самым гидом, на которого много жалуются в социальных сетях. Я по образованию не историк и могу не понять, если скажут что-то не то. Мне поможет профессиональный аттестованный гид-экскурсовод», — рассказывает корреспондент.

Вместо того, чтобы рассказывать про центр Петербурга, гид зазывает нас на экскурсию в Кронштадт, объясняя, что якобы расположен город на острове Кроншлот. А форты построены как насыпной остров Пальма Джумейра в Дубае.

Идем по Невскому проспекту и слышим множество небылиц о Петербурге и семье Романовых. Например, что Александр I правил в середине 18 века, а Исаакиевский собор строили с 1800 по 1840 годы. Гид настаивает на том, чтобы рассказать о Доме Зингера. При этом на любой вопрос отвечает, как троечник на экзамене.

Те гиды, которые работают законно, то есть получают образование, проходят дополнительные курсы, сдают экзамены, сетуют: дельцы-сказочники перехватывают группы туристов. И испанский стыд мучает профессионалов не только перед нашими согражданами, но и перед гостями из-за границы.

«Опять-таки, у нас компания находится недалеко от Московского вокзала, и группы встречают точно так же молодые представители. Китайских туристов сопровождают молодые люди и, как правило, они все без бейджа», — рассказала руководитель отдела туров по России туристической компании Светлана Коваль.

В Комитете по развитию туризма Санкт–Петербурга объясняют: хотите качественную услугу — просите показать бейдж, подтверждающий, что гид аттестован. Также можно проверить, есть ли имя экскурсовода в реестре на сайте visit-petersburg.

«Контрольные функции у нас осуществляет Комитет по развитию туризма, и коллеги еженедельно проводят такие рейды, выходят на места, где наиболее количество, как у нас обычно экскурсии проводят», — рассказала генеральный директор городского туристско-информационного бюро Яна Макшина.

С мая по июль выявили 15 нарушителей. Пока гиды-нелегалы могут отделаться предупреждением, а с 1 сентября их начнут наказывать рублем.

Штрафы за проведение экскурсий без аттестации для физических лиц могут достигать десяти тысяч рублей, для юридических — до 100 тысяч. За повторное нарушение наказание в несколько раз больше. Чтобы гость Петербурга не уехал домой, думая, что Петр I родился в 1703 году.

