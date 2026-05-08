В Сочи запустили экстремальный туризм на олимпийских объектах

Путешественники осваивают гонки на спорткарах и бобслей.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Frank Schneider; 5-tv.ru

В России — настоящий бум экстремального туризма. Вместо пляжей и безмятежных морских прогулок путешественники все чаще выбирают такие виды отдыха, от которых резко поднимается адреналин. Чтобы пощекотать нервы, тысячи россиян сейчас едут в Сочи. Что готова предложить олимпийская столица нашей страны — увидел корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Перегрузка — как в реактивном истребителе. Скорость выше сотни по ледяному желобу. И кажется, даже дыхание застыло, только в груди все горит. За настоящими бобслеистами Илья наблюдал с детства, но только через экран. Теперь наконец сам докатился до трассы. Говорит: мечта не требует спортивного разряда.

«Я загорелся мечтой, теперь я здесь, стартую сам. Мы ехали 115 километров в час», — рассказал Илья Старченко.

Это санно-бобслейный комплекс в Сочи — один из самых быстрых в мире. Но в бобе — не профессиональный атлет. Оказывается, прокатиться там, где разгонялись олимпийские чемпионы, может практически каждый.

«Это больше похоже как раз-таки на то, что испытывает спортсмен-пилот. Единственное, конечно, мы в туристическом заезде не разгоняем нашу технику, не бежим, то есть какой-то специальной подготовкой обладать не придется», — пояснил мастер спорта по бобслею Данила Савельев.

Подобные возможности превратились в настоящий тренд событийного туризма. Тех, кто привык к размеренному южному отдыху, и даже тех, кто выбирает активный и экстремальный досуг, все чаще можно встретить на профессиональных спортивных объектах. Например, там, где летали по трассе болиды Formula 1 и суперкары. Но это скорее не аттракцион, а шанс почувствовать себя настоящим спортсменом — пусть и на один день.

На прямой хочется до упора нажать на педаль газа, но уже в следующем повороте понимаешь — это гоночная трасса. Хотя максимальных скоростных ограничений нет, концентрация нужна максимальная.

«Безусловно, практически каждый пятый-шестой человек очень хочет поучаствовать в гонках. И много-много людей спрашивают, как попасть в автоспорт», — рассказал инструктор «Сириус Автодрома» Мико.

Критерии допуска, чтобы примерить на себя роль пилота, нестрогие: главное — возраст, водительское удостоверение и медкомиссия.

Марина гонять быстро всегда боялась, рассчитывала на красивые фотографии за рулем спорткара, а получила несколько кругов адреналина. Когда обычно правая нога скучает в городских пробках, здесь буквально есть где развернуться.

«Вообще, такой космолет. Я не знаю, я массу эмоций получила, впечатлений. Хочется, конечно, продолжить заниматься, кататься, скорости набрать побольше. Но для этого нужно тренироваться, нужно больше времени провести на трассе», — поделилась впечатлениями Марина.

А вот семейные выбирают теплую атмосферу на льду. Адреналин здесь меньше, зато азарт один на всех.

Только выйдя на лед понимаешь, насколько керлинг — сложный вид спорта. Помимо того, что нужно точно бросить камень, еще и устоять на льду попробуй. Постоянный баланс нужен. Керлинг только для тех, кто впервые с ним сталкивается, выглядит как уборка льда. На самом деле — настоящая наука.

А если брать в расчет еще физическую составляющую, эмоции гарантированы: один только гранитный камень весит 20 килограммов.

Семья Калашниковых выбралась на дорожку в свой выходной. Евгения отшучивалась: мол, на льду в фаворитах — из-за того, что щетку дома держит чаще. В действительности все оказалось намного сложнее.

«Когда начинаешь играть, понимаешь, что нет координации. Сплочает очень — мне кажется, это прям семейная игра», — говорит Евгения Калашникова.

И все это не ради регалий, медалей или пьедесталов. Кто-то победил свой страх, кто-то обрел мечту или воспоминания. Не туристические, а настоящие — чемпионские.

