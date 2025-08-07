В экспериментальном режиме: когда первые пациенты получат новый препарат от рака

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Пока технология настроена на борьбу лишь с определенными формами онкологии.

Осенью первые пациенты начнут получать экспериментальный препарат от рака отечественной разработки. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на заседания научно-технического совета Научно-технологического центра развития мРНК-технологий в Казанском федеральном университете.

«Согласно существующему рабочему плану, если он будет реализован в полном объеме, примерно, через два месяца должна первая партия онкологических больных с меланомой начать получать этот препарат. То есть это конец сентября — середина октября, вот в этот промежуток в экспериментальном, соответственно, режиме», — сказал руководитель исследовательского центра.

Данный препарат — это мРНК-вакцина. Если она докажет свою эффективность в борьбе с меланомой, то область ее применения будут стараться расширить на другие онкологические заболевания, добавил Гинцбург.

Он уточнил, что сейчас технология настроена на недуги с высокой генетической изменчивостью: мелонома или мелкоклеточный рак легких.

Многие опухоли имеют намного меньше мутаций, например, рак поджелудочной железы, простаты и некоторые виды онкологии почек.

Особенность этого препарата в том, что для каждого пациента он изготавливается индивидуально.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Петербурге начали применять радиоактивное обезболивающее для онкобольных.

