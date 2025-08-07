Тема насильственной мобилизации венгров на Украине сегодня обернулась новым скандалом. Сейчас в СМИ активно расходятся кадры с передовой, которые с трудом смог переслать мужчина, схваченный в Закарпатье. Он, конечно, держится, но призывает всех, кто увидит его обращение, помочь с эвакуацией венгров с линии фронта. Их там много.

Жертве беспредела киевского режима почти 60 лет. И по его словам, если он выживет, то это будет настоящее чудо. Видео уже дошло и до министерства иностранных дел Венгрии. Петер Сийярто выражений не подбирал.

«На Украине все всё замалчивают, не смеют даже обсуждать насилие! И это установленный государством процесс. А принудительный призыв — это инструмент их политики. Такой стране нет места в ЕС, и на мой взгляд, нет места в списке цивилизованных государств», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В Будапеште добавили, что случаи, когда венгры гибнут, даже не доехав до передовой, от побоев украинских военных, носят системный характер.

Самый громкий случай произошел в июле. Тогда сотрудники ТЦК до смерти забили железным прутом венгра, который сопротивлялся насильственной мобилизации. Это вызвало беспрецедентное обострение между соседними странами. Но, похоже, выводы Киев так и не сделал.

