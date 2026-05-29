Зеленский выпрашивает ПВО и деньги в Швеции

Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Швецию выпрашивать новое оружие и деньги. Теперь он делает ставку на истребители Gripen, которые стоят на вооружении Стокгольма.

В итоге местные власти пообещали закупить для Киева за счет украденных российских активов до 20-ти таких машин, и еще 16 передать от себя. Но первые поставки обещают не раньше января, они растянутся на ближайшие пять лет.

У самих ВВС Швеции готовых Gripen немного, а производство новых идет крайне медленно.

