Флэшбеки пятилетней давности: грозит ли РФ новый локдаун из-за вируса Чикунгунья

В Китае уже тысячи заразившихся, считается, что эпидемия началась в округе Фошань.

Китай вводит жесткие ограничения, какие были во времена ковида. Стране угрожает смертельно опасный вирус Чикунгунья. Лихорадка передается через укусы комаров и стремительно распространяется. Заразившихся уже тысячи.

В России случаев заболевания пока не выявлено. Но Роспотребнадзор сегодня опубликовал срочное сообщение. Грозит ли России новый локдаун — выяснял корреспондент «Известий» Дмитрий Торощин.

Все это мы уже проходили. События, которые сейчас стремительно разворачиваются вокруг провинции Гуандун, также начинались с одной строчки в медицинском журнале, но уже через несколько недель о вирусе говорили в эфире всех мировых СМИ. У многих сейчас дежавю с холодом по спине.

Лихорадка Чикунгунья вырвалась на свободу.

«Вот так сейчас выглядят улицы округа Фошань. Считается, что эпидемия началась тут, в одном из крупнейший экономических центров страны. Жесткие меры, которые были выработаны в ходе пандемии ковида, не работают. Все рынки вычищены, в воздухе опять летают специальные дроны, каждый угол обработан и даже кусты вырваны, однако больницы переполнены», — рассказывает корреспондент.

Порядок для всех один: даже при малейших признаках — карантин. Если пришел за жаропонижающим в аптеку — не продадут, пока не покажешь специальный документ о том, что находишься на контроле у медиков. А те в ответ только пугают, сравнивая течение болезни с Денге, смертность от которой, к слову, может достигать 25%.

«Представьте себе лихорадку Денге с очень сильными болями в суставах. Заболевание развивается за несколько дней. У больного поднимается температура, то есть, как при Денге, только добавляются очень сильные головные и мышечные боли. Лихорадка передается комарами, она возникает после укуса комара, зараженного вирусом», — рассказал специалист по инфекционным заболеваниям клиники, доктор Леонг Хо Нам.

А контроль над их популяцией потерян. Рост взрывной и связан с историческим событием, таких муссонных дождей регион не видел полтора столетия. Всего к этой минуте выявлено свыше десяти тысяч заражений человека, большая часть — за последние дни.

«Настоящей движущей силой вируса являются путешественники. Не у всех, кто заражается, симптомы проявляются сразу. Так что вы можете думать, что с вами все в порядке, ходить в магазин, путешествовать, но по факту вы уже носитель вируса, и вы уже заразили сотню людей», — рассказал вирусолог Ойе Хонк.

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний США объявило второй уровень тревоги — ограничение для путешественников в Поднебесную, а так же осушение водоемов и такие же, как в Китае, санитарные рейды. И вот о вирусе уже говорят в МИД Поднебесной. Успокаивают.

«Болезнь поддается лечению и профилактике. Китай поддерживает связь с ВОЗ, и я хочу заверить, что китайское правительство серьезно относится к здоровью иностранных граждан. Мы продолжим обеспечивать их безопасность», — заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

Но именно такие формулировки звучали и в конце 2019-го, незадолго до того, как мир закрылся на локдаун. Но оптимистичная разница все же есть. И это опять комары: не каждый из них передает вирус.

«Комары особого вида должны укусить зараженного человека в активной фазе, должны заразиться и через какое-то время будут способны передать инфекцию другим незараженным людям», — объяснил иммунолог, вирусолог Николай Крючков.

Российские специалисты внимательно следят за вспышкой в провинции Гуандун. По данным Роспотребнадзора, завозных случаев заболевания пока нет, но риски не нулевые. Для их снижения в пунктах пропуска на границе развернута автоматизированная информационная система «Периметр», которая позволяет выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний. Отечественных тест-систем — достаточно. Повышения численности комаров-переносчиков нет.

