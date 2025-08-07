В Нижегородской области раскрыли мошенничество с оборонзаказом на 250 млн рублей

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Сотрудники фирмы фиктивно трудоустраивали людей.

В Нижегородской области раскрыли мошенничество с оборонзаказом на 250 млн рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Нижегородской области пять сотрудников коммерческой фирмы уличили в мошеннических схемах. Они фиктивно трудоустраивали людей с целью хищения средств по оборонному заказу на сумму свыше 250 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СК РФ) Светлана Петренко в Telegram-канале.

По данным следствия, сотрудники фирмы по производству химических веществ, включая директора, его заместителя, начальника планово-экономического отдела, старшего экономиста и главного бухгалтера, обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере на сумму свыше 250 миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ).

В период с 2020 по 2025 год между фирмой и научно-исследовательским предприятием были заключены договоры на изготовление продукции по ГОЗ. При этом компания получила денежные средства, включая финансирование для выплаты заработной платы сотрудникам. Однако фигуранты дела фиктивно трудоустроили людей, которые фактически не работали, и присвоили выделенные на их зарплату деньги, распределив их между собой.

В настоящее время все пятеро обвиняемых находятся под домашним арестом, расследование продолжается с целью выявления других возможных участников преступной схемы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.19
0.14 93.01
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:05
По пути Аршавиных и Асмус с Харламовым: подробности развода семейства Дибровых
15:57
«Я жив, покуда я верю в чудо»: фанаты «КиШ» отмечают день рождения Горшка
15:47
На Камчатке ожидается еще одно, более мощное извержение вулкана
15:40
В Нижегородской области раскрыли мошенничество с оборонзаказом на 250 млн рублей
15:38
Помолимся за детей: рэпер Jah Khalib отменил концерты из-за больной дочери
15:26
Сильнейшая за два месяца магнитная буря начнется 8 августа

Сейчас читают

Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 2025
«Мне так комфортно»: Олег Тактаров рассказал про свое одиночество
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс