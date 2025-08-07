В Нижегородской области раскрыли мошенничество с оборонзаказом на 250 млн рублей

В Нижегородской области пять сотрудников коммерческой фирмы уличили в мошеннических схемах. Они фиктивно трудоустраивали людей с целью хищения средств по оборонному заказу на сумму свыше 250 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СК РФ) Светлана Петренко в Telegram-канале.

По данным следствия, сотрудники фирмы по производству химических веществ, включая директора, его заместителя, начальника планово-экономического отдела, старшего экономиста и главного бухгалтера, обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере на сумму свыше 250 миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ).

В период с 2020 по 2025 год между фирмой и научно-исследовательским предприятием были заключены договоры на изготовление продукции по ГОЗ. При этом компания получила денежные средства, включая финансирование для выплаты заработной платы сотрудникам. Однако фигуранты дела фиктивно трудоустроили людей, которые фактически не работали, и присвоили выделенные на их зарплату деньги, распределив их между собой.

В настоящее время все пятеро обвиняемых находятся под домашним арестом, расследование продолжается с целью выявления других возможных участников преступной схемы.

