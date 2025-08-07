Нетаньяху: Израиль не собирается контролировать сектор Газа

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 25 0

Правительство страны хочет передать управление анклавом арабским силам.

Фото: Reuters/Mahmoud Issa

Израиль не планирует контролировать сектор Газа, управление анклавом хотят передать арабским силам. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Мы не хотим быть там в качестве управляющего органа. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь», — заявил Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что единственный способ достичь данной цели — это ликвидация ХАМАС.

Ранее 5-tv.ru писал, что митинг против полного военного захвата сектора Газа подавили в Тель-Авиве.

Митингующие не хотят экспансии ценой жизни заложников ХАМАС. Но против спецназа, резервистов и конной полиции шансов у протестующих мало. Силовики, избивая людей, всячески старались избегать камер. Местные журналисты уверены, что главный союзник Израиля в регионе, Трамп, выдал карт-бланш израильскому премьеру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

 

