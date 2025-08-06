Митинг против полного военного захвата сектора Газа подавили в Тель-Авиве
Протестующие не хотят экспансии ценой жизни заложников ХАМАС.
Фото, видео: Reuters/Tomer Appelbaum; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Тель-Авиве этой ночью жестко подавили митинг несогласных с решением Нетаньяху о взятии сектора Газа под полный военный контроль.
Об этом плане израильская пресса говорит уже хором. Митингующие не хотят экспансии ценой жизни заложников ХАМАС. Но против спецназа, резервистов и конной полиции шансов у протестующих мало. Силовики, избивая людей, всячески старались избегать камер.
Как пишут местные издания, военное вторжение в остатки анклава кабинет безопасности Израиля будет обсуждать завтра. При этом сообщается, что Нетаньяху уже согласовал детали с министром обороны и начальником генштаба.
Кроме того, местные журналисты уверены, что главный союзник Израиля в регионе, Трамп, выдал карт-бланш израильскому премьеру. При этом сам глава Белого дома заявил, что якобы ничего не слышал о планах по захвату сектора Газа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.
Читайте также
94%
Нашли ошибку?