Митинг против полного военного захвата сектора Газа подавили в Тель-Авиве

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Протестующие не хотят экспансии ценой жизни заложников ХАМАС.

Фото, видео: Reuters/Tomer Appelbaum; 5-tv.ru

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В Тель-Авиве этой ночью жестко подавили митинг несогласных с решением Нетаньяху о взятии сектора Газа под полный военный контроль.

Об этом плане израильская пресса говорит уже хором. Митингующие не хотят экспансии ценой жизни заложников ХАМАС. Но против спецназа, резервистов и конной полиции шансов у протестующих мало. Силовики, избивая людей, всячески старались избегать камер.

Как пишут местные издания, военное вторжение в остатки анклава кабинет безопасности Израиля будет обсуждать завтра. При этом сообщается, что Нетаньяху уже согласовал детали с министром обороны и начальником генштаба.

Кроме того, местные журналисты уверены, что главный союзник Израиля в регионе, Трамп, выдал карт-бланш израильскому премьеру. При этом сам глава Белого дома заявил, что якобы ничего не слышал о планах по захвату сектора Газа.

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