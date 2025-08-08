Новые противопоказания: кому теперь нельзя садиться за руль

|
Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 41 0

В России начнет действовать новый перечень противопоказаний для водителей

Новые противопоказания: кому теперь не дадут сесть за руль

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Список вступает в силу с 1 сентября.

В России начнет действовать обновленный перечень медицинских критериев, определяющих возможность управления автомобилями с 1 сентября 2025 года. Согласно новому постановлению правительства, изменения затрагивают аспекты как психического, так и физического здоровья граждан, планирующих водить автомобиль. Об этом рассказал URA.RU.

В обновленный список противопоказаний теперь входят общие расстройства психологического развития, такие как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Также термин «ахроматопсия» в разделе о заболеваниях органов зрения заменен на более широкое понятие — «аномалии цветового зрения», которое включает и дальтонизм.

По мнению заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, ужесточение требований к водителям с психическими расстройствами — мера оправданная, поскольку такие заболевания повышают риск аварийных ситуаций на дорогах.

Обновленный список противопоказаний содержит 11 пунктов, включая различные психические расстройства, эпилепсию, невротические расстройства, аномалии цветового зрения, расстройства настроения, умственную отсталость и бинокулярную слепоту.

Психиатр Дмитрий Стежков считает, что включение аутизма в перечень противопоказаний — это скорее формальность, так как врачи и ранее учитывали подобные случаи при индивидуальной оценке состояния пациента.

Также стоит отметить, что с 1 марта 2027 года планируется ввести дополнительные внеплановые медицинские осмотры для водителей, у которых есть подозрения на серьезные заболевания, что позволит более тщательно контролировать состояние здоровья автовладельцев и повысить безопасность на дорогах.

Ранее 5-tv.ru рассказал о новых правилах для пользователей каршеринга в Москве.

