Президент ОАЭ на русском языке рассказал о прошедшей встрече с Путиным

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян рассказал о встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Он опубликовал свое заявление на русском языке в социальной сети X. По словам главы ближневосточного государства, в ходе беседы с Путиным обсуждалось стратегическое партнерство, а также усилия по содействию росту и развитию обеих стран.

«ОАЭ сохраняют твердую приверженность укреплению международного сотрудничества для решения глобальных проблем и обеспечения мира, стабильности и процветания для всех», — написал Аль Нахайян.

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом 7 августа. Его встречали в аэропорту Внуково с военным оркестром. Почетного гостя приветствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В Кремле прошла торжественная церемония официальной встречи и представление делегаций. На последовавшей встрече с российским коллегой Аль Нахайян заявил, что объем товарооборота между РФ и ОАЭ достиг 11,5 миллиарда долларов. Он также выразил надежду на удвоение объемов в ближайшие пять лет. Визит состоялся на фоне подготовки к российско-арабскому саммиту 15 октября в Москве.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

