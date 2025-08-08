Один человек погиб при обрушении в многоэтажке в центре Петербурга

Эфирная новость 39 0

В квартире шел ремонт, собственник устранял нарушения по решению суда.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обрушение в историческом доме на Невском проспекте в Петербурге. В результате погиб один человек, еще один пострадал. Межэтажное перекрытие не выдержало ремонта, который проводился сразу в двух квартирах — на первом и втором этажах.

Тут нужно пояснить, что дому в центре города 145 лет и он является отличным бизнес проектом. Вот одну из квартир и нарезали на шесть комнат и сдавали посуточно. После жалоб соседей суд обязал собственника устранить незаконную перепланировку. Она и закончилась обрушением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.38
-0.81 92.66
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:52
«Пушечное мясо»: Украина лишится наемников из Колумбии
2:34
«Прыгнули выше головы»: российские пловцы поделились впечатлениями о Кубке мира
2:14
Трезвый вопрос: почему в машинах каршеринга не устанавливают алкозамки
1:55
Землю накроет мощная магнитная буря: прогноз и рекомендации
1:33
Один человек погиб при обрушении в многоэтажке в центре Петербурга
1:14
К первому звонку: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году

Сейчас читают

Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 2025
«Мне так комфортно»: Олег Тактаров рассказал про свое одиночество
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс