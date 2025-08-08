Трезвый вопрос: почему в машинах каршеринга не устанавливают алкозамки

Страшная авария в пригороде Петербурге, где автомобиль каршеринга влетел в остановку с людьми, заставила в очередной раз задуматься об ужесточении правил пользования арендными машинами. Выяснилось, что в этот раз за рулем вновь был нетрезвый водитель. Буквально через несколько часов еще одно ДТП с пьяницей на каршеринге. И хотя уже существуют так называемые алкозамки, компании не рвутся их устанавливать. Почему — разбирался корреспондент «Известий» Егор Еперев.

Это уже похоже на какую-то чертовщину. На улицах Петербурга всего за один день две жестких аварии с участием автомобилей каршеринга. В обоих случаях водители были пьяны. Днем пострадали только припаркованные машины.

«На наш взгляд, показалось, что он шатается. Когда мы ближе подошли, от него воняло и он допивал бутылку пива», — рассказала владелица разбитой машины.

А ранним утром погибла женщина, которая ждала автобус на остановке. Еще одна оказалась в больнице. Водитель пытался скрыться. Как мог — на одной ноге и даже ползком, потому что сам получил переломы.

«Я его не видела. И не слышала даже. Я очнулась и услышала крик. На коленях пытаюсь встать, а мне не встать», — рассказала пострадавшая Светлана Вахромова.

Хромого виновника автокатастрофы задержали быстро. По некоторым данным, он ранее был судим за пьяное ДТП. Но в сервисе каршеринга об этом, видимо, не знают.

Пользователь совершил в сервисе семь аренд, в ходе которых привлекался к штрафу за оставление автомобиля вне зеленой зоны. Водительский стаж клиента составляет 15 лет. В данный момент мы заблокировали доступ пользователя в сервисе.

Резонно возникает вопрос — возможно ли вообще контролировать состояние водителей, которые садятся за руль арендных машин? Пока, судя по всему, нет.

«Бесспорно, некоторое количество граждан, пользующихся каршерингом, преступно относятся к тому, что они позволяют себе воспользоваться прокатным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По всей видимости, они предполагают, что чужое не жалко», — рассказал Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза.

Такое вот «не свое — не жалко» приводит к жутким последствиям. По статистике ГАИ, счет идет на сотни аварий по всей стране.

Избежать их, возможно, помогли бы алкозамки — специальные устройства, которые сервисы каршеринга обещали устанавливать в свои машины.

«Он нужен для того, чтобы перед движением водитель мог определить свое состояние. Состояние алкогольного опьянения определяется как 0,16 мг/л. 1 Превышение этого параметра запрещает движение. То есть глушит двигатель», — заявил Виктор Першиков — руководитель направления департамент систем промышленной безопасности.

При этом нет гарантий, что дышать в такой алкотестер будет именно тот, кто поедет за рулем. Это может оказаться друг, прохожий — кто угодно. А пьяный водитель сел и поехал. Правда, сейчас появились алкозамки, которые подключаются к приложению с камерой в мобильном телефоне. Мы подносим устройство к камере вместе с лицом, где распознается QR-код. А далее продуваем устройство.

Получается, техническая возможность установить такие устройства и потенциально спасти человеческие жизни есть. Почему же сервисы каршеринга этого не делают?

«В первую очередь, это, конечно же, вопрос денег, потому что устройство стоит дорого. Я слышал, что один тестер стоит 100 тысяч рублей. Сюда мы добавим еще стоимость обслуживания. То есть это повысит стоимость услуги каршеринга. Конечно, это плохо и для бизнеса, и для пользователей. Второй момент — нет закона, который бы обязывал все компании каршеринга устанавливать это», - заявил Антон Ануфриев, автоэксперт.

Но даже в случае установки алкозамков в прокатные машины, остается риск, что за руль сядет человек в наркотическом опьянении. Не исключено, что когда-нибудь появится техническое решение и для этой проблемы. Возьмут ли его на вооружение сервисы каршеринга — вопрос открытый.

