Пошли на жесткие меры: во Владивостоке усилили контроль за безопасностью у воды

Во Владивостоке пытаются сдвинуть с места ситуацию с безопасностью на воде. Власти проверяют городские пляжи на соблюдение правил летнего отдыха. Особое внимание к отдыхающим с детьми, ведь взрослые зачастую игнорируют самые банальные меры предосторожности. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера отправился в один из таких рейдов.

Практически штормовая погода, отбойное течение и достаточно высокая волна. Но отдыхающих это, похоже, не смущает. В воде и взрослые, и дети.

Берег бухты Шамора патрулируют административные комиссии, спасатели, полиция и дружинники в камуфляже.

Вот так, с оружием в руках, мать с пятилетней девочкой пытаются забрать из воды. Чтобы проверить безопасность детей на отдыхе, по городским пляжам пошли в рейды.

Изрядно напуганной маме теперь грозит штраф до пяти тысяч рублей. Местные власти в этом году так решили бороться с детскими смертностью и травматизмом на воде. В Приморье запрещено отпускать детей одних на пляж до 14 лет, а малыши до семи лет могут купаться под присмотром родителей и вовсе только в спасжилетах, нарукавниках или со спасательным кругом.

Подходят ко всем: такие жесткие проверки на пляжах теперь ежедневно. Новые правила поведения на водных объектах региональные чиновники принимали впопыхах, прямо перед началом сезона. Так что ответственность за их соблюдение пока возложили на муниципалитеты.

«Пришел к морю не отдыхать. Сидишь, смотришь за своими детьми, за чужими детьми, за другими людьми, чтоб своевременно отреагировать на вот такие утопления», — сказал заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

За это лето несчастных случаев с детьми на воде — уже два десятка. Вот у небольшого села и не пляж вовсе, карьер. Но и тут купались. И утонули сразу трое: две девочки и подросток. Их тела искали почти сутки.

«Несанкционированный пляж, с воды торчит арматура, острые камни, течение. Буквально неделю назад здесь погиб подросток, и тем не менее, люди лезут в воду. Причем дети в присутствии старшего поколения», — отметил заместитель министра ГО и ЧС Приморского края Илья Малахов.

Сообщения о пострадавших приходят со всего региона. В Лесозаводске ребенок утонул на речном пляже. В Находке — в море.

Спасатели просто физически не могут находиться на всех водных объектах региона. Люди часто выбирают места, в которых купаться категорически запрещено: под мостом на трассе, у дороги на побережье. И просто профилактика здесь не работает.

Так что пока спасателям и муниципальным властям приходится устраивать вот такие облавы на отдыхающих. Хотя, надежда на то, что взрослых больше напугает штраф, чем безопасность собственного ребенка — не велика.

