У Тимати и его возлюбленной Валентины Ивановой родился ребенок

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 11 0

Рэпер Тимати в третий раз стал отцом, Валентина Иванова подарила ему дочь

У Тимати и его возлюбленной Валентины Ивановой родился ребенок

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Об их романе стало известно три года назад.

Рэпер Тимати и его невеста модель Валентина Иванова пару дней назад стали родителями. Об этом пишет Starhit.

Влюбленные пока официально не подтвердили эту информацию. Видимо, они хотят как можно дольше наслаждаться радостным событием только вдвоем. Источник издания сообщает, что у пары родилась девочка. По их информации, мама и малышка чувствуют себя хорошо.

Валентина Иванова регулярно публикует в соцсети беременные фотографии, хвастаясь, что она совсем немного набрала в весе. Так, по ее словам, будучи на девятом месяце она поправилась всего на девять килограмм.

«Горжусь собой, все-таки долгие годы тренировок, дисциплины и правильного питания дают свой результат», — писала модель.

При этом девушка не могла дождаться, когда она все же родит и придет в прежнюю форму. Валентина говорила, что планирует сделать свою фигуру еще лучше.

Иванова стала матерью впервые. А вот ее избранник познал радость отцовства в третий раз. У Тимати уже есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Сейчас девочке 11 лет, а мальчику — пять.

О романе Тимати и Валентины Ивановой стало известно три года назад. Официально свои отношения пара не регистрировала. К слову, несмотря на наличие двух, а уже и трех детей музыкант ни разу не вступал в брак.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Решетова не может восстановиться после продолжительной болезни.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.38
-0.81 92.66
-0.35
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

9:10
У Тимати и его возлюбленной Валентины Ивановой родился ребенок
9:03
Парламент Никарагуа поддержал доклад России о преступлениях Украины против детей
8:53
Наталья Штурм в поисках идеального мужчины и секса: что готова предложить 59-летняя звезда
8:41
Город «качнуло»: землетрясение на Камчатке вызвало сдвиг Владивостока
8:28
«Я в себе ломаю очень многое»: из-за чего в семье Светланы Пермяковой возникают конфликты
8:08
Звездопад Персеиды 12 августа 2025: легенды о любви, исполнении желаний и смерти

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс