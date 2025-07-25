«Ситуация на грани»: Решетова не может восстановиться после продолжительной болезни

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 61 0

Анастасия Решетова не может восстановиться после тяжелой вирусной инфекции

Анастасия Решетова тяжело заболела

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Модель призналась, что такое состояние у нее впервые.

Модель и блогер Анастасия Решетова тяжело заболела — она перенесла вирусную инфекцию и долгое время не может восстановиться. Об этом она сообщила подписчикам в личном блоге.

Модель на некоторое время пропала из соцсетей, и фолловеры стали беспокоиться. Вскоре Решетова выложила в сеть фото, где она лежит под капельницей. Анастасия рассказала, что обычно довольно легко переносит любые вирусы, но в этот раз «что-то гораздо сильнее».

Модель сказала, что ранее никогда не подхватывал вирус, который не отпускает так долго.

«Да еще и пришлось пить антибиотики. Чтобы я их выпила, ситуация должна была быть уже на грани», — написала Анастасия.

Но затем блогер успокоила своих подписчиков, сказав, что ее самочувствие стало гораздо лучше.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать Тимати высказалась о Решетовой. Симона Юнусова часто делится с подписчиками новостями из жизни звездного сына. Не так давно мать рэпера спросили, как она относится к тому, что мама ее внука Ратмира «сопровождает женатых мужчин». На этот вопрос женщина ответила весьма сдержанно.

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